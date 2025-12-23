Μεγάλη αίσθηση προκαλεί στο Μιλάνο η τελευταία επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε βάρος ενός 15χρονου. Σε κεντρικό δρόμο της ιταλικής συμπρωτεύουσας, τρεις ανήλικοι και ένας 20χρονος, μέλη συμμορίας, απείλησαν τον 15χρονο, τον ανάγκασαν να γδυθεί και να πάει σε τραπεζικό μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, για να τους δώσει 100 ευρώ.

Όταν διεπίστωσαν ότι η προπληρωμένη κάρτα του έφηβου ήταν άδεια, τον υποχρέωσαν να τηλεφωνήσει στον πατέρα του και να του ζητήσει να του βάλει αμέσως χρήματα στον λογαριασμό. «Αν δεν το κάνεις, θα σκοτώσουμε τον γιό σου», του είπαν. Αντί να υποκύψει στον εκβιασμό, όμως, ο πατέρας του θύματος κράτησε την ψυχραιμία του και κάλεσε τους καραμπινιέρους. Οι οποίοι, μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισαν τον 15χρονο και κατάφεραν να μπλοκάρουν τους τρεις ανήλικους (15, 16 και 17 ετών), όπως και έναν 20χρονο. Κρατούσαν, ακόμη, τα ρούχα του εφήβου, το κινητό, τα παπούτσια και το πορτοφόλι του.

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται, τώρα, για συμμετοχή σε ληστεία, απόπειρα εκβιασμού, αντίσταση σε όργανα της τάξης και απόπειρα απόσπασης χρημάτων. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στην φυλακή, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί, στις φυλακές ανηλίκων της ιταλικής συμπρωτεύουσας.