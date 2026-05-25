Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές υπηρεσίες της Ιταλίας λόγω δυο πιθανών κρουσμάτων του ιού Έμπολα. Στην περιοχή του Λουράτε Κατσίβιο στην επαρχία του Κόμο εντοπίστηκαν δυο άνθρωποι με ύποπτα συμπτώματα.

Δυο επιβάτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο Μαλπένσα από την Ουγκάντα, προσγειώθηκαν στην Ιταλία τις πρώτες πρωινές ώρες (γύρω στις 5:50 π.μ.) . Οι επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα που μοιάζουν με λοίμωξη από τον ιό Έμπολα και τέθηκαν αμέσως σε απομόνωση.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σάκο στο Μιλάνο από ασθενοφόρα, όπου και υποβλήθηκαν σε μια σειρά εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να αποκλείσουν διάφορες μολυσματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ελονοσίας και του Έμπολα.

Πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα και μια 33χρονη γυναίκα, οι οποίοι ανέβασαν πολύ υψηλό πυρετό, είχαν ναυτία, αισθανόντουσαν ρίγη και έκαναν συνέχεια εμετό.

Τα αποτελέσματα των ειδικών για τον Έμπολα αναμένονται να βγουν αργά το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου, ενώ αυτά για άλλες ασθένειες θα πρέπει θα γνωστοποιηθούν νωρίτερα.

Ο Σύμβουλος Ευημερίας της Περιφέρειας, Γκουίντο Μπερτολάσο ​​​​συγκάλεσε συνέντευξη Τύπου σήμερα το απόγευμα για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την πρόοδο των τεστ για μολυσματικές ασθένειες.

Πηγή: La Stampa