Μια δικαστική απόφαση-σταθμός, που έρχεται να ανατρέψει προηγούμενες προκλητικές αποφάσεις και να προκαλέσει αίσθηση στην ιταλική κοινή γνώμη, εκδόθηκε από το Εφετείο του Μιλάνου.

Η δικαιοσύνη έκρινε ένοχο έναν Ιταλό συνδικαλιστή για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας αεροσυνοδού, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων μηνών.

Η υπόθεση κουβαλάει πίσω της ένα μακρύ και έντονο δικαστικό παρασκήνιο. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2018, όταν η γυναίκα κανόνισε να συναντήσει τον συνδικαλιστή σε επαγγελματικό χώρο, προκειμένου να του εκθέσει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την εργοδοσία της. Αντί όμως για τη βοήθεια που περίμενε, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εφιαλτική επίθεση, καθώς ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τη συνάντηση και προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση.

Η προκλητική αθώωση και η ανατροπή στον Άρειο Πάγο

Αυτό που προκαλεί οργή είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αρχικά το θύμα. Τόσο το πρωτοβάθμιο δικαστήριο όσο και το Εφετείο της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν αθωώσει τον συνδικαλιστή.

Το σκεπτικό τους; Οι δικαστές είχαν κρίνει τότε ότι η γυναίκα είχε στη διάθεσή της ένα χρονικό περιθώριο είκοσι έως τριάντα δευτερολέπτων για να αντιδράσει, να απομακρυνθεί και να εναντιωθεί στην άσκηση βίας! Με λίγα λόγια, της καταλόγιζαν ότι δεν αντέδρασε αρκετά γρήγορα.

Οι δικηγόροι της 49χρονης, ωστόσο, δεν κατέθεσαν τα όπλα και προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, το οποίο ακύρωσε τις σκανδαλώδεις αθωωτικές αποφάσεις και διέταξε νέα δίκη.

Ο Άρειος Πάγος της χώρας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι αν υπήρξε ένα μικρό χρονικό περιθώριο αντίδρασης, αλλά ότι το δικαστήριο οφείλει να λαμβάνει υπόψη το αδιαμφισβήτητο σοκ και την ψυχολογική πίεση που υπέστη το θύμα – παράγοντες που προκαλούν «πάγωμα» και παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοιες επιθέσεις. Με βάση αυτή τη γραμμή, το νέο Εφετείο προχώρησε τελικά στην καταδίκη του.

«Πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα»

Η δικαστική περιπέτεια διήρκεσε οκτώ ολόκληρα χρόνια, αφήνοντας βαθιά σημάδια στη ζωή της γυναίκας, η οποία στο μεσοδιάστημα αναγκάστηκε ακόμη και να αλλάξει επάγγελμα.

«Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα. Δυσφημίστηκα στη δουλειά μου, η όλη αυτή δικαστική περιπέτεια διήρκεσε οκτώ χρόνια και πολλές φορές, στο διάστημα αυτό, αναρωτήθηκα αν ο αγώνας που έκανα άξιζε τον κόπο», δήλωσε συντετριμμένη αλλά και ανακουφισμένη η 49χρονη, στέλνοντας το δικό της μήνυμα σε όσες γυναίκες παλεύουν να βρουν το δίκιο τους