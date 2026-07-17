Συναγερμός έχει σημάνει στης Ιταλικές Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό και τη σύλληψη μιας νεαρής κοπέλας, η οποία φέρεται να βρισκόταν στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για τη διεξαγωγή τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ιταλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας, πρόκειται για μια 17χρονη κοπέλα με ιταλική υπηκοότητα, η οποία, όπως προκύπτει από τις έρευνες, ήταν έτοιμη να θυσιαστεί στο όνομα του ισλαμικού εξτρεμισμού, συμμετέχοντας ενεργά σε σχεδιαζόμενες επιθέσεις.

Λόγω του νεαρού της ηλικίας της, η έφηβη οδηγήθηκε άμεσα με δικαστική εντολή σε ειδικά διαμορφωμένη και ελεγχόμενη κοινότητα ανηλίκων, όπου και κρατείται κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η αστυνομία της πόλης Παβία, στη βόρεια Ιταλία, ανακάλυψε ότι η κοπέλα διέθετε τουλάχιστον τέσσερα προφίλ σε άλλες τόσες ομάδες χρηστών του διαδικτύου, στις οποίες μπορεί να γίνει κανείς μέλος μόνον αν λάβει «πρόσκληση» και διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στον χώρο των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Στις ομάδες αυτές κυκλοφορούσε προπαγανδιστικό υλικό της οργάνωσης Ιsis, οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και δινόταν έμφαση στην ανάγκη να θυσιάσει κανείς τη ζωή του, για να επιτευχθούν οι στόχοι του Ισλαμικού Κράτους.

Παράλληλα, όπως διέρρευσε οι υπεύθυνοι των ερευνών προχώρησαν σε κατάσχεση γραπτών διαλόγων, στους οποίους οι δεκαεπτάχρονη δήλωσε έτοιμη να προχωρήσει σε τρομοκρατική επίθεση και «να προσφέρει τη ζωή της υπέρ του Αλλάχ».