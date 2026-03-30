Μια σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας, με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο, συγκλονίζει την Ιταλία, μετά τη σύλληψη ενός 17χρονου στην επαρχία της Περούτζια. Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να ανήκει σε ακροδεξιούς νεοναζιστικούς κύκλους, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Μαρτίου, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας (ROS).

Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Πεσκάρα, αλλά κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Περούτζια, κατηγορείται για προπαγάνδα και υποκίνηση εγκλήματος με κίνητρα φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων, καθώς και για κατοχή υλικού με σκοπό την τρομοκρατία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 17χρονος είχε συγκεντρώσει και διέδιδε ψηφιακά εγχειρίδια με λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων πυροβόλων όπλων, τη χρήση επικίνδυνων χημικών και βακτηριολογικών ουσιών και τη δολιοφθορά σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές.

Στόχος ένα λουτρό αίματος σε σχολείο

Οι έρευνες των εισαγγελικών αρχών για ανηλίκους αποκάλυψαν ότι ο νεαρός δεν περιοριζόταν στη θεωρητική ενασχόληση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο να προχωρήσει σε μια «μοναχική ενέργεια», με πιθανό στόχο μια πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο, ακολουθώντας τα πρότυπα αντίστοιχων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στο εξωτερικό από υπερασπιστές της «λευκής υπεροχής».

Η σύλληψη του 17χρονου, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε σωφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων, ήταν το αποτέλεσμα συντονισμένων ερευνών σε Αμπρούτσο, Εμίλια-Ρομάνια, Ούμπρια και Τοσκάνη. Παράλληλα, διεξήχθησαν επτά έρευνες σε σπίτια άλλων ανηλίκων στις επαρχίες Τέραμο, Περούτζια, Πεσκάρα, Μπολόνια και Αρέτσο, οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφές με τον συλληφθέντα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Η ιταλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία παραμένει σε ύψιστο συναγερμό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός ευρύτερου δικτύου ριζοσπαστικοποίησης ανηλίκων μέσω του «dark web», όπου διακινούνται ακραίες ιδεολογίες και οδηγίες για τυφλά χτυπήματα.