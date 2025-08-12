Ένας 58χρονος άνδρας συνελήφθη στην Ιταλία από τους καραμπινιέρους ως ο φερόμενος εμπρηστής που το Σάββατο, 9 Αυγούστου, προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τις περιοχές Sant’Eusebio και Bosco στο Montemiletto, στην επαρχία του Avellino, καταστρέφοντας αρκετά εκτάρια δάσους και εκατοντάδες δέντρα σε έναν ιδιωτικό ελαιώνα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τις Αρχές του Montefusco, σε συνεργασία με το δασαρχείο του Avellino.

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο που βρέθηκε κοντά σε ένα από τα τρία σημεία που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από τις κάμερες παρακολούθησης κατά μήκος της διαδρομής, εντοπίστηκε η πινακίδα και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ενώ μερικά καρέ δείχνουν τον άνδρα να βάζει φωτιά στα χόρτα στην άκρη του δρόμου.

Ο άνδρας, γνωστός των Αρχών, εντοπίστηκε στο σπίτι του και τέθηκε υπό κράτηση εν αναμονή της ακροαματικής διαδικασίας στο Δικαστήριο του Avellino, όπου θα λογοδοτήσει για την πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς, αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως 15 ετών.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που βάζει φωτιά σε χόρτα κοντά στον δρόμο: