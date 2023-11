Ο νέος απολογισμός του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την Παρασκευή (3/11) την Ιταλία, είναι επτά νεκροί και δυο αγνοούμενοι. Οι μεγαλύτερες καταστροφές έχουν σημειωθεί στην περιφέρεια της Τοσκάνης, στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων Πράτο και Πιστόια.

Σήμερα Σάββατο (4/11), θα ληφθεί η απόφαση αν τα σχολεία, στις δυο αυτές πόλεις, θα παραμείνουν κλειστά και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλες τις περιοχές της Τοσκάνης, που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς νεροποντές και διέθεσε, για τις πρώτες, αναγκαίες παρεμβάσεις, πέντε εκατομμύρια ευρώ.

«Μόλις γίνει αναλυτική καταγραφή των ζημιών, το ποσό αυτό, φυσικά, θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουζουμέτσι.

Συνολικά, οι επιχειρήσεις της ιταλικής πυροσβεστικής ξεπέρασαν τις 4.000 σε πέντε περιφέρειες της χώρας.

Εκτός από την Τοσκάνη, στην κεντρική Ιταλία η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στις περιφέρειες Ούμπρια, Μολίζε και Αμπρούτσο της κεντρικής Ιταλίας, αλλά και στη βορειοανατολική περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.

Από το βράδυ του Σαββάτου (4/11) αναμένεται νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αρχικά θα πλήξει τη βόρεια Ιταλία (κυρίως την ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια) και την Τοσκάνη, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

