Ενώ οι περισσότεροι επιλέγουν τις τράπεζες ή τις επενδύσεις για τις αποταμιεύσεις τους, ο 67χρονος Μπρούνο Σάλβι από την Ουρμπάνια, στην επαρχία Πέζαρο και Ουρμπίνο της Ιταλίας, επέλεξε να τις φυλάξει μέσα σε 28 μεγάλες γυάλινες νταμιτζάνες των 30 λίτρων.

Ο Σάλβι, ο οποίος εργάζεται ως ταχυδρόμος επί 43,5 χρόνια και συνεχίζει ακόμη να παραδίδει την αλληλογραφία με τα πόδια, συγκέντρωσε έναν πραγματικά ασυνήθιστο όγκο από απλά κέρματα του ενός λεπτού του ευρώ (1 cent).

Η συλλογή του περιλαμβάνει ακριβώς 1.176.125 κέρματα, συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 11.761,25 ευρώ, όλα μετρημένα, καταγεγραμμένα και σχολαστικά ταξινομημένα. Ωστόσο, το συνολικό βάρος ξεπερνά τους 2,7 τόνους, δημιουργώντας πρωτόγνωρα πρακτικά προβλήματα στη στατικότητα της κατοικίας του.

Οι ρωγμές στο πάτωμα και η μεταφορά στους κάτω ορόφους

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Tele2000, ο Ιταλός ταχυδρόμος εξήγησε ότι το τεράστιο βάρος των ψιλών τον ανάγκασε να αναδιατάξει τον χώρο του και να μοιράσει τα δοχεία σε διαφορετικά σημεία ή να τα μεταφέρει στους χαμηλότερους ορόφους του σπιτιού.

«Το τσιμέντο στο κλιμακοστάσιο έδειχνε τις πρώτες ρωγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την πίεση που δεχόταν το δάπεδο από τους 2,7 τόνους μετάλλου.

Από τις ιταλικές λίρες στο όριο του 1,5 εκατομμυρίου

Το πάθος του για τα νομίσματα ξεκίνησε όταν ήταν παιδί επτά ή οκτώ ετών:

Αρχικά μάζευε κέρματα των 20 και των 500 ιταλικών λιρών επειδή τα θεωρούσε τα πιο καλαίσθητα.

Με την έλευση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος στράφηκε αποκλειστικά στα κέρματα του ενός σεντ, θέλοντας να δοκιμάσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Στην προσπάθειά του συνδράμουν πλέον ενεργά και οι κάτοικοι της περιοχής του, οι οποίοι του δίνουν τα ψιλά τους όταν τον συναντούν στον δρόμο κατά την καθημερινή διανομή της αλληλογραφίας.

Όσο για τη συνέχεια, ο 67χρονος δηλώνει προσηλωμένος στην κατάρριψη του δικού του επιτεύγματος: «Θα ήθελα να φτάσω το ενάμισι εκατομμύριο, αλλά αν τα κέρματα συνεχίσουν να κυλούν, θα γίνουν ακόμη περισσότερα».