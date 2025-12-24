Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στον ιταλικό αυτοκινητόδρομο Α1, που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο (GPL) συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό και εξερράγη, προκαλώντας τεράστια πυρόσφαιρα και πανικό στους διερχόμενους οδηγούς.

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion. According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 23/12, στο ύψος της περιοχής Teano, στην επαρχία Caserta της νότιας Ιταλίας. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, το βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακολούθησε ισχυρή έκρηξη, με έναν πυκνό καπνό σε σχήμα «μανιταριού» να υψώνεται στον ουρανό και να γίνεται ορατός από χιλιόμετρα μακριά.

Βίντεο που κατέγραψαν οδηγοί κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της έκρηξης και τις φλόγες που κατέκλυσαν το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σταθμό εξυπηρέτησης Teano Ovest, ο οποίος εκκενώθηκε προληπτικά από τις Αρχές, καθώς υπήρξε φόβος επέκτασης της φωτιάς.

Η έγκαιρη αντίδραση των οδηγών των εμπλεκόμενων οχημάτων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να εγκαταλείψουν τις καμπίνες τους πριν από την έκρηξη.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες από την ιταλική αστυνομία και την πυροσβεστική κάνουν λόγο για μηδενικό απολογισμό θυμάτων, γεγονός που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως «ιδιαίτερα ευνοϊκή εξέλιξη», δεδομένης της φύσης του φορτίου και της έντασης της έκρηξης. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, ενώ συνεχίζεται η ιατρική αξιολόγηση όσων βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τροχαίας και συνεργεία της Autostrade per l’Italia, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων οχημάτων και στη διασφάλιση της περιοχής. Τμήματα του αυτοκινητόδρομου Α1 έκλεισαν για αρκετές ώρες, προκαλώντας μεγάλες ουρές και κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τις Αρχές να εφαρμόζουν εκτροπές της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ξεκίνησε έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σύγκρουση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Ιταλικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι εξετάζεται τόσο η ανθρώπινη παράμετρος όσο και πιθανή μηχανική βλάβη.