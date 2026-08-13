Το αεροδρόμιο της Κατάνης πρόκειται να παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 2 τη νύχτα της Παρασκευής, λόγω της συνεχιζόμενης έκρηξης της Αίτνας, ανακοίνωσαν οι ιταλικές Αρχές. Στο μεταξύ, χθες, Τετάρτη, δημιουργήθηκε στην κοιλάδα Μπόβε, νέο στόμιο από το οποίο εκρήγνυνται λάβα και πετρώματα, που φθάνουν σε 2.090 μέτρα ύψος.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η οικονομική ζημία που προκάλεσε η συνεχής διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου στον τουριστικό τομέα της Σικελίας, ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Χιλιάδες τουρίστες υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία, αφού έχουν ακυρωθεί συνολικά πάνω από οκτακόσιες πτήσεις.

🚨 MOUNT ETNA ERUPTS IN SICILY: RED AVIATION ALERT ISSUED Europe’s most active volcano, MOUNT ETNA, erupted overnight with intense LAVA FOUNTAINING at the Voragine crater, shooting a massive ash plume up to 24,000 FEET (7,300 meters) into the sky. • HIGHEST ALERT: Italian… pic.twitter.com/BfgSFGR8jw — Predictivemoney (@Predictivemoney) August 7, 2026

Ο Ιταλός Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην Πρόεδρος της Περιφέρειας της Σικελίας Νέλο Μουζουμέτσι, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι χρειάζεται να εξετασθεί σοβαρά η ανάγκη κατασκευής νέου αεροδρομίου σε “απόσταση ασφαλείας “από τον πύρινο γίγαντα της Αίτνας”. “Σε λάθος σημείο βρίσκεται το αεροδρόμιο, όχι το ηφαίστειο”, είπε χαρακτηριστικά ο Μουζουμέτσι.