To Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας εξέδωσε οριστική αθωωτική απόφαση για τον γραμματέα της Λέγκα και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Open Arms.

O Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms. Τον Αύγουστο του 2019, ως υπουργός Εσωτερικών, δεν τους είχε επιτρέψει να αποβιβαστούν επί μέρες.

Πριν από ένα χρόνο, ο Ματέο Σαλβίνι είχε αθωωθεί επίσης από το δικαστήριο του Παλέρμο, το οποίο έκρινε ότι δεν είχε διαπράξει αδίκημα. Την Τετάρτη, οι ανώτατοι δικαστές της χώρας απέρριψαν προσφυγή των Σικελών εισαγγελέων.

“Πέντε χρόνια σε δίκη: το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, δεν αποτελεί αδίκημα”, έγραψε απόψε στο διαδίκτυο ο γραμματέας της Λέγκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ