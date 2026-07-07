Η 25η «Argentario Sailing Week – Miramis Trophy» ολοκληρώθηκε στο Πόρτο Σάντο Στέφανο στην Ιταλία μετά από τέσσερις ημέρες αγώνων στον Κόλπο του Αρτζεντάριο, φέρνοντας ξανά στη θάλασσα έναν στόλο κλασικών και ιστορικών σκαφών, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο δυνατές εικόνες της μεσογειακής ιστιοπλοΐας.

Η διοργάνωση του 2026 συγκέντρωσε περίπου πενήντα γιοτ από δέκα χώρες και τρεις ηπείρους, μετατρέποντας το λιμάνι και τον στίβο των αγώνων σε ένα σημείο συνάντησης του αθλητισμού, της ναυτικής κουλτούρας και της ιστορίας του ναυπηγικού σχεδιασμού.

Τον συμβολικό χαρακτήρα της διοργάνωσης ενίσχυσε και η παρουσία του «Nave Palinuro», του ιστορικού ιστιοφόρου του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στον μόλο Garibaldi κατά τη διάρκεια του event.

Η παρουσία του ενδυνάμωσε τον δεσμό μεταξύ του αγώνα και της ιταλικής ναυτικής παράδοσης, φέρνοντας στην καρδιά του Πόρτο Σάντο Στέφανο ένα ακόμα κομμάτι της ιστορίας της ιστιοπλοΐας.