Η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ