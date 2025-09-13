Η ληστεία αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό 16, κοντά στο τμήμα Foggia-Cerignola στην Ιταλία, σοκάρει λόγω της βιαιότητας αλλά και του γρήγορου ρυθμού, με τον οποίο εκτυλίχθηκε.

Ο οδηγός που ταξίδευε με την πολυτελή του Mercedes, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια συμμορία τεσσάρων οπλισμένων ατόμων, οι οποίοι τον ανάγκασαν να σταματήσει το όχημά του, υπό το καθεστώς απειλής.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο διέρρευσε στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω του οποίου αποτυπώνονται το σοκ και η απόγνωση του άτυχου άνδρα.

Οι δράστες, μόλις του πήραν το αυτοκίνητο εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού, αφήνοντας πίσω τους τον κάτοχο του οχήματος, τρομοκρατημένο και σοκαρισμένο.

Το περιστατικό αναδεικνύει την εντεινόμενη ανησυχία, για τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων στο διεθνές γίγνεσθαι.