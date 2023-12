Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών, που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στη βορειοανατολική Ιταλία, τόνισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Σύγκρουση μεταξύ μιας αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας Frecciarossa και μιας περιφερειακής αμαξοστοιχίας στη γραμμή Μπολόνια-Ρίμινι, μεταξύ Φαέντσα και Φόρλι», ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

