Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει την Ιταλία.

Πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, 84 και 85 ετών, που προσπαθούσαν να καθαρίσουν το σπίτι τους από τις λάσπες στην Τοσκάνη, ενώ το τρίτο θύμα, η ηλικία του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, ζούσε στην ίδια περιφέρεια, στην πόλη Λιβόρνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έξω από την Φλωρεντία υπερχείλισε ο ποταμός Μπιζέντσιο και οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να ανέβουν στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών. Στην πόλη Πράτο, επίσης, πλημμύρισαν μέρος του νοσοκομείου και πολλές ανισόπεδες διαβάσεις.

Ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζιάνι κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για πιθανή υπερχείλιση του μεγάλου ποταμού Άρνο, στο ύψος της πόλης Πίζα. Η Πολιτική Προστασία προσεγγίζει τις πληγείσες περιοχές με φουσκωτές βάρκες.

Τέλος, στην βόρεια Ιταλία, δύο άνθρωποι αγνοούνται. Ο ένας είναι πυροσβέστης. Γλίστρησε και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου, ενώ προσπαθούσε να τοποθετήσει σάκους άμμου για να προλάβει τις καταστροφές.

🌊 Breaking News: Italy Battling Flooding 🇮🇹

Severe weather strikes Northern Italy as torrential rains transform the streets of Milan into raging rivers. Italy is grappling with widespread flooding due to heavy downpours.

Stay safe, and our thoughts are with those affected.… pic.twitter.com/CJNG0uzO9Y

— Markus B. (@markus_bertan) November 2, 2023