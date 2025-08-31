Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 2 Αυγούστου, όταν ένας υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Sottomarina και το νησί Albarella, στην Αδριατική ακτή της Ιταλίας.

Το φαινόμενο καταγράφηκε από λουόμενους και τουρίστες που βρίσκονταν στην παραλία, παρακολουθώντας με δέος. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν ευρέως στα ιταλικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται καθαρά η περιστρεφόμενη στήλη νερού να ανυψώνεται από τη θάλασσα, χωρίς ωστόσο να πλησιάζει απειλητικά την ακτή.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές της περιοχής, ο υδροστρόβιλος παρέμεινε πάνω από τη θάλασσα και δεν απείλησε ανθρώπινες ζωές. Οι ειδικοί έκαναν λόγο για ένα «τυπικό φαινόμενο θαλάσσιας στήλης αέρα», που ενισχύθηκε από τις αστάθειες στην ατμόσφαιρα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε εκείνη την ημέρα περιοχές όπως η Βενετία, η Πάδοβα και η Βικέντζα.

Δείτε βίντεο: