Τη δραματική στιγμή που μια τεράστια χιονοστιβάδα κατρακυλά από την κορυφή του βουνού και θάβει δεκάδες σκιέρ, κατέγραψαν κάμερες και αυτόπτες μάρτυρες, στο χιονοδρομικό κέντρο Κουρμαγιέρ, στην κοιλάδα Αόστα της Ιταλίας., κοντά στα σύνορα με την Ελβετία.

A powerful avalanche struck the Courmayeur ski resort in Italy’s Aosta Valley In footage published on February 15, skiers can be seen trying to escape at the last moment, but they are buried by snow. pic.twitter.com/Kb6gjGNLSn — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

Στα πλάνα, που δημοσιεύθηκαν χθες (17/2) και έγιναν viral, διακρίνονται σκιέρ και επισκέπτες που περίμεναν στο τελεφερίκ, να προσπαθούν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, η ορμή της χιονοστιβάδας τούς καλύπτει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας σκηνές πανικού.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γιατί η χιονοστιβάδα «εξασθένησε» λίγο πριν φτάσει στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου και όλο αυτό το σύννεφο που φαίνεται στα βίντεο, ήταν «σπρέι» χιονιού, κάτι το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς δεν είναι επικίνδυνο. Όμως,αν την ώρα που κάνει κάποιος σκι τον καλύψει αυτό το «σύννεφο», υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να αποβεί μοιραίο για τη ζωή του.