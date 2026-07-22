Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ιταλία, δοκιμαζόμενη από δύο εκ διαμέτρου αντίθετα καιρικά μέτωπα. Ενώ οι βόρειες περιφέρειες της χώρας σφυροκοπούνται από σφοδρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις-μαμούθ και ισχυρούς ανέμους, οι νότιες περιοχές εξακολουθούν να πλήττονται από ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αλλά και καταστροφικές πυρκαγιές.

Βιβλικές καταστροφές στην Εμίλια-Ρομάνια

Στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Φερράρα, το τοπίο παραπέμπει σε εμπόλεμη ζώνη. Χαλάζι που ξεπερνούσε σε μέγεθος τα τρία εκατοστά έπεσε με ορμή, διαλύοντας στέγες σπιτιών, παρμπρίζ αυτοκινήτων, αγροτικές σοδειές και ηλιακά πάνελ.

Στον αυτοκινητόδρομο Α13 προκλήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα, καθώς οι οδηγοί ακινητοποίησαν πανικόβλητοι τα οχήματά τους για να γλιτώσουν από τη μανία της φύσης, ενώ αναφέρθηκαν και ελαφρείς τραυματισμοί.

«Ο ουρανός σκοτείνιασε μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν τεράστιες ‘πέτρες’ από πάγο. Το τζάμι μου έγινε κομμάτια και αναγκάστηκα να διπλωθώ για να προστατεύσω το πρόσωπό μου», περιέγραψε σοκαρισμένος οδηγός που βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων.

Πώς ξεκίνησε το κύμα από τη Λομβαρδία

Η θεομηνία είχε ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής από την Κυριακή στη Λομβαρδία. Στο Μιλάνο, η συναυλία του Bad Bunny διακόπηκε απότομα, υποχρεώνοντας περίπου 80.000 θεατές να αποχωρήσουν εσπευσμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης.

Παράλληλα, στις περιοχές Κρεμόνα, Κρέμα και Μπρέσια καταγράφηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Μάλιστα, στον Καθεδρικό Ναό της Κρεμόνα προκλήθηκαν φθορές στο ιστορικό ροζέτο του κτηρίου, ενώ στη Ραβέννα η ορμή των ανέμων έριξε περισσότερα από 100 δέντρα, παραλύοντας το οδικό δίκτυο και προκαλώντας βλάβες σε σχολικές υποδομές.

Παράλυση συγκοινωνιών και πύρινος Νότος

Από τα έντονα φαινόμενα δεν γλίτωσαν ούτε οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Στον άξονα Μπολόνια – Βενετία σημειώθηκαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στα δρομολόγια, οι οποίες ξεπέρασαν τη μία ώρα.

Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός Νότος βίωνε το ακριβώς αντίθετο σκηνικό: ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40°C, τροφοδοτώντας επικίνδυνες πυρκαγιές και συνθέτοντας μια εικόνα απόλυτης καιρικής πόλωσης.

Η ερμηνεία των επιστημόνων για το φαινόμενο

Σύμφωνα με τον κλιματολόγο του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας (CNR), Αντονέλο Πασίνι, η ρίζα του κακού βρίσκεται στην κλιματική αλλαγή. Η θερμοκρασία της Μεσογείου έχει σκαρφαλώσει σε επικίνδυνα επίπεδα (30-32°C), παράγοντας τεράστιες ποσότητες θερμού και υγρού αέρα. Όταν αυτά τα ρεύματα συγκρούονται με τα ψυχρά αέρια στρώματα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργούνται βίαιες καταιγίδες με χαλάζι μεγάλων διαστάσεων.

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις παραμένουν ανησυχητικές για τα επόμενα εικοσιτετράωρα, με τον κρατικό μηχανισμό της Ιταλίας να παραμένει σε κόκκινο συναγερμό.