Του Francesco De Palo, συνεργάτη από τη Ρώμη

Τέρμα οι κυβερνήσεις που διαρκούν έξι μήνες επειδή εκβιάζονται από μικρά κόμματα ή οι κυβερνήσεις που σχηματίζονται από όσους δεν κέρδισαν τις εκλογές αλλά κάνουν παρασκηνιακές συμφωνίες. Το Κοινοβούλιο ψήφισε τον νέο εκλογικό νόμο: όποιος τερματίσει πρώτος κυβερνά σταθερά χάρη σε ένα πριμ πλειοψηφίας. Όποιος έρθει δεύτερος, κάθεται στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει οριστικά η περίοδος που διήρκεσε, πρακτικά από το 1948 έως το 2022, κατά την οποία στην Ιταλία η διάρκεια των κυβερνήσεων ήταν πολύ περιορισμένη. Η έλλειψη σταθερότητας αποτελεί και οικονομική ζημιά, επειδή δεν μπορούν να προγραμματιστούν επενδύσεις, επειδή οι ξένοι εταίροι δεν δείχνουν εμπιστοσύνη και επειδή οι πολιτικές που προτείνονται δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντιθέτως, τώρα το σκηνικό αλλάζει εντελώς.

Σύμφωνα με την Τζόρτζια Μελόνι, με αυτόν τον τρόπο, όταν οι Ιταλοί επιστρέψουν στις κάλπες, θα μπορούν να επιλέξουν τα πάντα: το κόμμα, τον συνασπισμό, το πρόγραμμα, τον υποψήφιο πρωθυπουργό και – ξανά – τον δικό τους βουλευτή. Η κεντροδεξιά επαναφέρει τον σταυρό προτίμησης, που έλειπε για πάνω από τριάντα χρόνια, επιστρέφοντας στους πολίτες τη δύναμη να επιλέγουν απευθείας ποιος τους εκπροσωπεί.

«Ταυτόχρονα εισάγουμε κανόνες σχεδιασμένους να ευνοούν τη σταθερότητα και την κοινοβουλευτική συνοχή οποιασδήποτε κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το πολιτικό της χρώμα. Επειδή όποιος κερδίζει τις εκλογές πρέπει να μπορεί να κυβερνήσει, και όποιος εκλέγεται πρέπει να λογοδοτεί στους ψηφοφόρους που τον επέλεξαν». Ο νόμος προβλέπει άλλη μία σημαντική καινοτομία: την ψήφο των ετεροδημοτών (εκτός τόπου κατοικίας) για φοιτητές, εργαζόμενους και οικογενειακούς φροντιστές, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο: μια έμπρακτη απάντηση σε ένα αίτημα που έχει τεθεί από πολλούς πολίτες, κυρίως νέους, που ζουν μακριά από τον Δήμο κατοικίας τους.

«Σταθερές κυβερνήσεις και μεγαλύτερη συμμετοχή σημαίνουν περισσότερη συνέχεια, περισσότερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερη ικανότητα να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους Ιταλούς», προσθέτει η Μελόνι. «Και σε όσους ήλπιζαν να δουν την κεντροδεξιά διχασμένη, σήμερα απαντάμε με πράξεις: είμαστε ενωμένοι, συμπαγείς και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες».

Η Κυβέρνηση Μελόνι έγινε η μακροβιότερη στην ιστορία της Ιταλίας, ευρισκόμενη στην εξουσία από τις 22 Οκτωβρίου 2022. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Κυβερνήσεις Μπερλουσκόνι (II) με 1.412 ημέρες και 1.283 ημέρες. Έπειτα, η Κυβέρνηση Κράξι με 1.058 ημέρες και η Κυβέρνηση Ρέντσι με 1.024 ημέρες. Εάν φτάσει στη φυσική της λήξη, τον Σεπτέμβριο του 2027, θα είναι μακράν η μεγαλύτερη σε διάρκεια και προς το παρόν αξεπέραστη.