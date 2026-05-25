Σημαντικό προβάδισμα της κεντροδεξιάς παράτασης στην Ιταλία καταγράφονται στα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Πιο συγκεκριμένα με βάση την καταμέτρηση που ξεπερνά το ένα τέταρτο των ψηφοδελτίων στη Βενετία, ο υποψήφιος δήμαρχος Σιμόνε Βεντουρίνι συγκεντρώνει ποσοστό 55,5%, ενώ οι προβολές επί των πραγματικών ψήφων δείχνουν τελική επικράτησή του με ποσοστό κοντά στο 51%.

Παράλληλα, εξαιρετικά υψηλά ποσοστά που αγγίζουν το 68% εξασφαλίζει η συντηρητική παράταξη στο Ρήγιο της Καλαβρίας. Στον αντίποδα, η κεντροαριστερά καταγράφει επιτυχίες εκλέγοντας δημάρχους σε άλλες σημαντικές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων το Σαλέρνο στην Καμπανία, η Μάντοβα στη Λομβαρδία και η Πιστόια στην περιοχή της Τοσκάνης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχάρη και ευχήθηκε καλή δουλειά στους δημάρχους που εκλέγονται και σε υστερόγραφό της, με προφανή αναφορά στα αποτελέσματα της Βενετίας, τονίζει: «Και σήμερα, την πολυδιαφημισμένη κατάρρευση της κεντροδεξιάς την αναβάλλουμε για αύριο».