Την ικανοποίησή της για την επίτευξη της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο εξέφρασε με επίσημο τρόπο η ιταλική κυβέρνηση, χαιρετίζοντας τις θετικές εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο της Μέσης Ανατολής.

Πιο συγκεκριμένα, σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρώμη, υπογραμμίζεται η σημασία αυτής της διμερούς προσέγγισης, ενώ γίνεται ειδική μνεία στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η αμερικανική πλευρά.

Η ιταλική ηγεσία επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα κατέστη εφικτό χάρη στην ενεργή και μεθοδική διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία λειτούργησε ως γέφυρα επικοινωνίας προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος και να ανοίξει ο δρόμος για την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

«Η ισχυροποίηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι βασικής σημασίας, όπως και το να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δυο αυτών εθνών, με την οποία να διακηρύσσεται η κυριαρχία και η ενιαία εδαφική οντότητα του Λιβάνου και η ασφαλεία του Ισραήλ», αναφέρει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Η Ιταλία, η οποία συνεισφέρει εδώ και καιρό στην επίτευξη των στόχων αυτών, θα συνεχίσει να κάνει ό,τι της αναλογεί , σε στενό συντονισμό με εταίρους και συμμάχους» , καταλήγει η ανακοίνωση.