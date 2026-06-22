Ο ανεφοδιασμός εν πλω (Replenishment At Sea ή RAS), είναι μια απαιτητική ναυτική επιχείρηση όπου δύο πλοία πλέουν δίπλα-δίπλα για να μεταφέρουν καύσιμα, πολεμοφόδια ή εφόδια.

Το περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης «Giovanni delle Bande Nere» του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού έχει πραγματοποιήσει διάφορες διμερείς ασκήσεις RAS, συμπεριλαμβανομένων και νυχτερινών ελιγμών, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχειρησιακής του αποστολής στον Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2026.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο πλοίο πολλαπλών ρόλων που ναυπηγήθηκε από τη Fincantieri. Από τις 3 Μαΐου 2026, το πλοίο βρίσκεται ανεπτυγμένο στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού για μια εξάμηνη αποστολή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δοκιμές αντιβαλλιστικής άμυνας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής, το πλοίο συνεργάζεται συνεχώς με συμμαχικά για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας.