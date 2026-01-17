Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Ιταλός εξερευνητής και κυβερνήτης Sergio Davi πραγματοποίησε ένα εγχείρημα που μέχρι τότε έμοιαζε αδιανόητο: διέσχισε τον Ατλαντικό Ωκεανό εντελώς μόνος του από το Παλέρμο της Σικελίας έως τη Νέα Υόρκη, όχι με κάποιο πλοίο ή με υπερσύγχρονο γιοτ, αλλά με φουσκωτό σκάφος μήκους 11 μέτρων.

Το σκάφος, με το όνομα Ciuriciurimare, ήταν εξοπλισμένο με δύο εξωλέμβιους κινητήρες 350 ίππων και ανήκε στην κατηγορία των λεγόμενων «ωκεάνιων φουσκωτών».

Η συνολική απόσταση της διαδρομής άγγιξε σχεδόν τα 7.000 ναυτικά μίλια (περίπου 12.964 χιλιόμετρα), τα οποία ο Davi κάλυψε σε 37 συνεχόμενες ημέρες πλεύσης, χωρίς πλήρωμα και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Θάλασσα, καιρός και τεχνικά προβλήματα

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο κυβερνήτης ήρθε αντιμέτωπος με ακραίες καιρικές συνθήκες: καταιγίδες στον ανοιχτό ωκεανό, κύματα που έφτασαν έως και τα 8 μέτρα, καθώς και ριπές ανέμου άνω των 50 κόμβων.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ο εξοπλισμός πλοήγησης ήταν απολύτως βασικός: ένα απλό GPS, χωρίς προηγμένα ραντάρ ή σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης. Για τη σταθεροποίηση του σκάφους σε δύσκολες φάσεις, χρησιμοποιήθηκε ακόμη και πλωτή άγκυρα, ένα μέσο απλό, αλλά κρίσιμο για την ανθρώπινη επιβίωση κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η ποσότητα καυσίμων που μεταφέρονταν στο σκάφος: περίπου 5.000 λίτρα βενζίνης. Σε πλήρη ισχύ, η κατανάλωση ξεπερνούσε τα 120 λίτρα ανά ώρα, με τη μέση ταχύτητα πλεύσης να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 κόμβων, ενώ σε ευνοϊκές συνθήκες, καταγράφηκαν στιγμιαίες ταχύτητες έως 45 κόμβους.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με το ρίσκο μηχανικών βλαβών, πιθανής αστοχίας των κινητήρων και ανεξέλεγκτης παρέκκλισης πορείας, παράγοντες που στον ανοιχτό ωκεανό και χωρίς εξωτερική υποστήριξη, μπορούν να αποβούν μοιραίοι.

Ρεκόρ και συγκρίσεις

Η διάσχιση αυτή αναγνωρίστηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο στην κατηγορία των φουσκωτών σκαφών ανοιχτής θαλάσσης, ενώ φέρεται να είναι και αναγνωρισμένη από την UIM (Union Internationale Motonautique). Σε ορισμένες αναφορές το σκάφος συνδέεται με τη σειρά Metamarine, αν και έχουν υπάρξει διευκρινίσεις για το ακριβές μοντέλο.

Για λόγους σύγκρισης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 το διάσημο αγωνιστικό ιστιοπλοϊκό Comanche (μήκους 100 ποδιών και με πλήρωμα 17 ατόμων) κάλυψε 2.880 ναυτικά μίλια σε 5 ημέρες και 14 ώρες, με μέση ταχύτητα 21,4 κόμβους. Την ίδια χρονιά, ο Charlie Pitcher διέσχισε 2.700 μίλια σε 35 ημέρες με κωπηλατική βάρκα μόλις 6,5 μέτρων.

Εδώ, όμως, η ιδιαιτερότητα είναι αλλού: σχεδόν διπλάσια απόσταση, χρόνος συγκρίσιμος, και ένα φουσκωτό σκάφος παραγωγής, χωρίς πλήρωμα και χωρίς τεχνολογικά πλεονεκτήματα.

Τα σχόλια και οι διευκρινίσεις

Στα σχόλια που ακολούθησαν τη δημοσίευση, χρήστες επεσήμαναν ότι σήμερα υπάρχουν και άλλα τολμηρά εγχειρήματα, όπως αυτό του Lorenzo Barone, ο οποίος επιχειρεί ανάλογη διάσχιση με βάρκα κωπηλασίας, επιβεβαιώνοντας πως το ανθρώπινο όριο στη θάλασσα, συνεχίζει να δοκιμάζεται.

Παράλληλα, αποσαφηνίστηκε ότι οι κινητήρες του συγκεκριμένου σκάφους ήταν δύο, μάρκας Suzuki 350 ίππων και ότι το φουσκωτό που χρησιμοποιήθηκε, δεν ήταν αυτό που εμφανίζεται σε ορισμένες φωτογραφίες, αλλά ένα Nuova Jolly 38 CC.

Άνθρωποι του ναυτικού χώρου που συνάντησαν τον Sergio Davi μετά την επιστροφή του από το εγχείρημα, μιλούν για μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και αγγίζει τον μύθο.

Ο ίδιος ο Davi, απαντώντας λιτά, παρέπεμψε όσους θέλουν πλήρη εικόνα στο προσωπικό του site, εκεί όπου καταγράφεται λεπτομερώς ένα από τα πιο τολμηρά ταξίδια της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας.

Η προτίμησή του να ταξιδεύει με φουσκωτό σκάφος τύπου RIB, πηγάζει από την αγάπη του για τις προκλήσεις και την εξερεύνηση των ακτών. Η ανακάλυψη νέων ακτογραμμών, αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση, όταν γίνεται από ένα μικρό σκάφος, που προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και πρόσβαση σε δύσβατα μέρη.

Όταν του ζητήθηκε να δώσει μια συμβουλή σε άλλους λάτρεις της περιπέτειας, το μήνυμα του Davì ήταν διπλό:

«Να φροντίζετε πάντα το περιβάλλον, γιατί απλώς περνάμε από αυτό».

Και προσθέτει με νόημα: «Μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε, γιατί τη στιγμή που παύουμε να ονειρευόμαστε, αρχίζουμε να γερνάμε».

Εξάλλου, όπως σχολίασαν κάποιοι : «Ο Ατλαντικός δεν αναγνωρίζει μάρκες σκαφών, αναγνωρίζει μόνο αντοχή». Και για ακόμη μια φορά, αποδείχτηκε περίτρανα πως η ανθρώπινη θέληση, «γκρεμίζει» βουνά και ατσαλένιους φραγμούς, «διασχίζοντας» ακόμη και επικίνδυνους ωκεανούς.

Πηγή : Simrad