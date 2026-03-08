Σε μία εξόχως σημαντική παρέμβασή του ο Ιταλός πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος και πρόεδρος της περιφέρειας της Καμπανίας Vincenzo De Luca αναφέρεται στις αιτίες των πολέμων, ενώ υποστηρίζει παράλληλα, πως πρέπει να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για αυτά που έρχονται.

«Τα παγκόσμια γεγονότα που περιγράφονται ως σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού, είναι μια μεγάλη παραπλάνηση. Και τέλος, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που κάνει τον πόλεμο κοντινό, και εύλογο είναι η υποταγή των λαών και των μεμονωμένων ατόμων σε όλα αυτά. Η υποταγή στη γλώσσα του θανάτου, η υποταγή στη λογική του επανεξοπλισμού, η υποταγή στη λογική των βομβαρδισμών, της καταστροφής των χωρών και των λαών», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει:

«Όταν υπήρξαν μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, στο παρασκήνιο υπήρχαν αυτοί οι λόγοι».