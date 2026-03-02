Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ενώπιον των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του ιταλικού κοινοβουλίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν «αυτόνομα και σε καθεστώς μυστικότητας» τον χρόνο διεξαγωγής των επιθέσεων κατά του Ιράν.

«Γάλλοι και Βρετανοί ανέφεραν δημόσια ότι δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση. Εμείς, όπως και οι Γερμανοί και οι Πολωνοί, ενημερωθήκαμε όταν οι επιχειρήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει. Δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, όπως ανέφερε και η πρωθυπουργός μας», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Ο κ. Ταγιάνι υπογράμμισε ότι η Ρώμη στήριξε μέχρι τέλους τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, επιρρίπτοντας ωστόσο ευθύνες στην Τεχεράνη για την κλιμάκωση. Όπως ανέφερε, το Ιράν «δεν έστειλε σαφή μηνύματα υπαναχώρησης», απέρριψε κάθε μορφή συμβιβασμού και συνεργασίας με τον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ενώ η «μη ευέλικτη στάση» του συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτες και άνευ νοήματος» τις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά χωρών του Κόλπου που, όπως είπε, δεν συμμετείχαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.