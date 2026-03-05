Όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Guido Crosetto, μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο, σε επαφές που είχε με την Ισπανίδα ομόλογό του αλλά και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που συμμετείχαν στις συνομιλίες, συμφωνήθηκε ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σταλεί σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ισπανία αναμένεται να αποστείλουν βοήθεια προς την Κύπρο στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ιταλός υπουργός τόνισε επίσης ότι το άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη στήριξη κράτους-μέλους που δέχεται επίθεση.

Για τον λόγο αυτό, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσταλούν ναυτικές μονάδες από χώρες όπως η Ισπανία, η Ολλανδία και η Γαλλία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Κύπρου.