Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Ομάν ήταν μια καλή αρχή και θα συνεχιστούν, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Ήταν μια καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει συμφωνία για τη συνέχιση των συνομιλιών. Ο συντονισμός για το πώς θα προχωρήσουμε θα αποφασιστεί στις πρωτεύουσες», δήλωσε ο Αραγτσί μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές θα επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις και «το τείχος της δυσπιστίας» πρέπει να ξεπεραστεί, πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Το διπλωματικό παρασκήνιο

Η διαδικασία εξελίχθηκε με τη μέθοδο των «χωριστών δωματίων».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Badr al-Busaidi, λειτούργησε ως ο συνδετικός κρίκος, πραγματοποιώντας διαδοχικές συναντήσεις:

Αρχικά υποδέχθηκε τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Abbas Araghchi.

Μετά την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, κατέφθασαν οι Αμερικανοί διαπραγματεύτές Steve Witkoff και Jared Kushner, οι οποίοι παρέμειναν στο παλάτι για περίπου 1,5 ώρα.

Απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών δεν πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας το βαθύ χάσμα εμπιστοσύνης.

«Με τα μάτια ανοιχτά» και το δάχτυλο στη σκανδάλη

Λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο Abbas Araghchi έδωσε το στίγμα της Τεχεράνης μέσω ανάρτησης στο «X», τονίζοντας ότι το Ιράν προσέρχεται στη διπλωματία «με ανοιχτά μάτια και νωπή τη μνήμη του περασμένου έτους».

Παράλληλα, η Τεχεράνη έστειλε ένα σαφές μήνυμα ισχύος, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων σε υπόγειες βάσεις, την ώρα που το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται σε ετοιμότητα στην περιοχή.

Iran enters diplomacy with open eyes and a steady memory of the past year.

We engage in good faith and stand firm on our rights. Commitments need to be honored. Equal standing, mutual respect and mutual interest are not rhetoric—they are a must and the pillars of a durable… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 6, 2026

Διεθνείς παρεμβάσεις και πιέσεις

Η ανησυχία για την έκβαση των συνομιλιών είναι καθολική:

Ο Γερμανός Καγκελάριος Friedrich Merz, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ανησυχίες για το Ιράν είναι «πάρα πολύ υψηλές» μεταξύ των ηγετών της περιοχής, καλώντας την Τεχεράνη να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Μόσχα εξέφρασε την ελπίδα οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει αμετακίνητη στην απαίτηση να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, πέρα από το πυρηνικό, κάτι που η Τεχεράνη μέχρι στιγμής απορρίπτει.

Η ανακοίνωση του Ομάν

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε τη μεσολάβηση, σημειώνοντας ότι οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στην «προετοιμασία των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των μερών να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί διπλωμάτες προειδοποίησαν ρητά κατά της παρουσίας στρατιωτικών αξιωματούχων της CENTCOM στις συνομιλίες.