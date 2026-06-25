«Η πρώτη ημέρα της δίκης στο Τσβάιμπρυκεν για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων Σερκάν Τσαλάρ στις αρχές Φεβρουαρίου μετά από επίθεση επιβάτη ξεκίνησε» σημειώνει το ρεπορτάζ του γερμανικού δικτύου ARD.

Στις αρχές του χρόνου, ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ ενός 26χρονου Έλληνα επιβάτη και του Σερκάν, του ελεγκτή εισιτηρίων. Υπενθυμίζεται πως τότε Ο 36χρονος ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να δείξουν τα εισιτήριά τους, ώστε να εισέλθουν στο τρένο.

Ένας εκ των τριών, ο 26χρονος Έλληνας δεν είχε εισιτήριο και ο Σερκάν του ζήτησε να αποβιβαστεί από το τρένο. Την στιγμή που το τρένο ξεκίνησε τη πορεία του, ο 26χρονος φέρεται να του επιτέθηκε, χτυπώντας τον αδιάκοπα με γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη όχι μόνο με μέλη της οικογένειας του θύματος, αλλά και με πρώην συναδέλφους του, οι οποίοι έχουν βυθιστεί στο πένθος εδώ και τέσσερις μήνες.

«Ήταν μια στιγμή τυφλής οργής»

Ο 26χρονος Έλληνας οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με χειροπέδες και για περίπου μιάμιση ώρα μίλησε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει από το 2021, καθώς και για την τακτική χρήση μαριχουάνας που έκανε.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του και έδειξε μεταμέλεια. Αφού ολοκλήρωσε την προσωπική του κατάθεση, ο 26χρονος ζήτησε από τον δικηγόρο του να διαβάσει μια δήλωση του, στην οποία έγραφε τα παρακάτω:

«Ήταν μια στιγμή τυφλής οργής, μια πράξη που τον κρατά ξύπνιο κάθε βράδυ. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα άλλαζα τα πάντα».

«Το πνεύμα του Σερκάν είναι εδώ»

Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενικά πρόσωπα του Σερκάν έδωσαν το «παρών» στο δικαστήριο. Ύψωσαν πανό και φωτογραφίες του 36χρονου προς τιμήν του.

«Το πνεύμα του είναι εδώ», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο αδελφός του.

«Μετά την κατάθεση του κατηγορουμένου, προβλήθηκε στο δικαστήριο το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του τρένου. Δείχνει τον Σερκάν να ελέγχει την ταυτότητα του κατηγορουμένου. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια έντονη συζήτηση και καταγράφεται ο κατηγορούμενος να χτυπάει επανειλημμένα τον ελεγκτή. Οι άλλοι επιβάτες που ήταν παρόντες προσφέρουν μόνο πολύ διστακτικά βοήθεια στο θύμα. Ενώ παιζόταν το βίντεο, ξέσπασε αναταραχή στην αίθουσα του δικαστηρίου και ένας εκ των παρευρισκόμενων απομακρύνθηκε από το δικαστήριο και του επιβλήθηκε πρόστιμο. Αρκετά μέλη της οικογένειας εγκατέλειψαν την αίθουσα του δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος παρακολούθησε το βίντεο αμίλητος και ατάραχος», μεταφέρει το ρεπορτάζ του ARD.

Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για θανατηφόρο βλάβη και σημειώνεται πως το δικαστήριο δεν δέχθηκε την κατηγορία της Εισαγγελίας για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Σε περίπτωση που ο 26χρονος Έλληνας καταδικαστεί, πρόκειται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από τρία ως 15 έτη.

Όμως, αν προκύψουν στοιχεία για πρόθεση ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια της δίκης, θα μπορούσε να καταδικαστεί για φόνο, κάτι που θα του επιφέρει ισόβια κάθειρξη. Η επόμενη δικάσιμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου.

Πηγή: Deutsche Welle