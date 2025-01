Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, άφησε πολλούς άναυδους χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας —δυο φορές— χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία».

YOU WILL ALL BE MICROCHIPPED, AND YOU WILL BE HAPPY. pic.twitter.com/nkHL2aF1Ul

NOW IN POWER, MUSK GOES MASK OFF AND FULL FURHER!

Το αφεντικό —μεταξύ άλλων— του X (κοινωνική δικτύωση), της SpaceX (διάστημα) και της Tesla (αυτοκινητοβιομηχανία) εκφώνησε ομιλία επί σκηνής στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

Πάντως μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την κίνησή του η ίδια η ομάδα του έξοψε τη σκηνή στο σχετικό βίντεο.

Elon Musk is fired up about America’s future! 🔥🇺🇸

“This is what victory feels like!”

“This was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization.”

“This one really mattered. Thank you for making it happen! My heart goes out to you. It is thanks to you… pic.twitter.com/866AvQFrbY

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) January 20, 2025