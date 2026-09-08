Μια σημαντική δικαστική ήττα υπέστη η Αθηνά Ωνάση στην Ολλανδία, καθώς το Επιχειρηματικό Τμήμα του Εφετείου του Άμστερνταμ απέρριψε όλα τα αιτήματά της στη νομική διαμάχη που διατηρεί με την ιππική επιχείρηση «Tops».

Η χρυσή κληρονόμος, εκτός από την απόρριψη των αξιώσεών της, καλείται πλέον να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 10.000 ευρώ. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ήδη από τα τέλη Αυγούστου, όταν έγινε γνωστή η προσφυγή της με αίτημα την εξέταση μαρτύρων.

Το χρονικό της διαμάχης

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε με την επενδυτική συνεργασία της Αθηνάς Ωνάση με τον πρώην Ολυμπιονίκη ιππασίας στο αγώνισμα της υπερπήδησης εμποδίων, Jan Tops. Όταν η εταιρεία συμμετοχών Corvallis της χρυσής κληρονόμου απέκτησε το 25% της εταιρείας διοργάνωσης ιππικών εκδηλώσεων το 2022, έναντι 63 εκατομμυρίων ευρώ, οι προσδοκίες για ετήσια κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ήταν υψηλές.

Η προσωπική σύγκρουση που ξέσπασε έναν χρόνο αργότερα οδήγησε στον τερματισμό της εμπορικής τους συνεργασίας —μιας συμφωνίας με ετήσια έσοδα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ— και πυροδότησε την απόφαση της Ωνάση να αποχωρήσει οριστικά από το μετοχικό κεφάλαιο.

Η άρνηση του Tops να επαναγοράσει τις μετοχές στην αρχική τιμή απόκτησης το 2024, ώθησε την πλευρά Ωνάση στην αναζήτηση εξωτερικού αγοραστή, μια διαδικασία που σύμφωνα με την ίδια σαμποτάρεται συστηματικά. Η πλευρά της κληρονόμου καταγγέλλει αδιαφάνεια στη διαχείριση, απόκρυψη κρίσιμων οικονομικών στοιχείων και εσκεμμένη παρεμπόδιση της πώλησης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Ολυμπιονίκης στοχεύει στην εξαγορά του ποσοστού σε εξευτελιστική τιμή.

Αν και οι δύο πλευρές συνομολογούν ότι η αξία της εταιρείας έχει συρρικνωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2022 —καθώς το 2023 έκλεισε με ζημίες, τα επόμενα έτη απέδωσαν πενιχρά κέρδη και οι προϋπολογισμοί απαιτούν ετήσιες καλύψεις ελλειμμάτων— η έξοδος παραμένει αδύνατη. Παρά την προτροπή του δικαστή για προσφυγή στη διαμεσολάβηση, η απαραίτητη συνεργασία για την ανάκαμψη της εταιρείας και την αποφυγή οικονομικής ζημίας προσέκρουε στην αδυναμία των δύο πλευρών να βρουν κοινό έδαφος.

Η δικαστική ήττα

Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στα μέσα Αυγούστου ήταν απορριπτική για την Αθηνά Ωνάση, καθώς το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο έκρινε ότι η χρυσή κληρονόμος δεν παρείχε επαρκείς εξηγήσεις για τη σκοπιμότητα των πληροφοριών που αιτήθηκε. Ως μειοψηφούσα μέτοχος διαθέτει ήδη πλήρη ενημέρωση, ενώ ο δικηγόρος της παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερα από δύο χρόνια.

Επιπλέον, δε διευκρινίστηκε ποια άτομα έπρεπε να καταθέσουν ως μάρτυρες, την ώρα που διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «Tops» όχι μόνο δεν εμποδίζει τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της, αλλά έχει ήδη υποδείξει δύο υποψήφιους αγοραστές. Κατά συνέπεια, όλα τα αιτήματα της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση απορρίφθηκαν, με την ίδια να επιβαρύνεται και με τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 10.000 ευρώ.

Οι αντιδράσεις των δύο πλευρών

Οι αντιδράσεις των εμπλεκόμενων πλευρών υπήρξαν διαφορετικές, όπως αποτυπώθηκαν σε δημοσίευμα του περιοδικού «Quote». Ο Jan Tops χαρακτήρισε την απόφαση δικαιολογημένη, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια, ενώ ο εκπρόσωπος της Αθηνάς Ωνάση ανέφερε πως η εξέλιξη δεν τον εκπλήσσει.

Παρά την απογοήτευσή του για τη μη επίλυση της διαφοράς, ο Tops σημείωσε ότι το δικαστήριο αντιμετώπισε την πλευρά τους με σοβαρότητα, προσθέτοντας ότι πλέον εξετάζονται τα επόμενα βήματα.

Η παρερμηνεία για τις ιππικές εγκαταστάσεις

Παράλληλα με τη δικαστική διαμάχη, στα μέσα Αυγούστου αναπτύχθηκε έντονη φημολογία στην Ολλανδία που συνέδεε την τρέχουσα κατάσταση με την πώληση ενός πολυτελούς ιππικού συγκροτήματος αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Pelt, κοντά στο Eksel. Πολλοί υπέθεσαν ότι επρόκειτο για το «Stoeterij de Kolis», ιδιοκτησίας της Αθηνάς Ωνάση.

Ωστόσο, η πληροφορία αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς το συγκεκριμένο υπερσύγχρονο συγκρότημα ανήκει στην Judy Ann Melchior και την οικογένεια πίσω από το γνωστό εκτροφείο αλόγων Zangersheide στο Lanaken.

Τα διαδικτυακά μέσα που αναπαρήγαγαν αρχικά την είδηση, αναγκάστηκαν στη συνέχεια, να προβούν σε διορθώσεις, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία.