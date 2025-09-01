Η καρδιά του σταμάτησε εννέα φορές αλλά εκείνος επανήλθε .

Συνεχίζει να ζει, να κάνει πράγματα που αγαπά και κυρίως να παραδίδει σπουδαία μαθήματα ζωής και αγωνιστικότητας.

Ο λόγος για τον Jamie Poole,ο οποίος γεννήθηκε με υπερτροφική καρδιομυοπάθεια.

Πρόκειται για μια νόσο της καρδιάς, όπου τα τοιχώματα της γίνονται δύσκαμπτα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η καρδιακή λειτουργία.

Αρκετές φορές οι ασθενείς δεν τα καταφέρνουν.

Ο ίδιος περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την εμπειρία του:

«Είχα εκπλαγεί από το πόσο γρήγορα ανέκαμψα μετά την πρώτη μου καρδιακή προσβολή.

Ήμουν αποφασισμένος να μην με επηρεάσει ψυχολογικά και να συνεχίσω να ζω.

Μετά από ένα μήνα επέστρεψα στη δουλειά.»

«Ήμουν χαρούμενος για τους επόμενους 18 μήνες, τότε ένα βράδυ πήγα στο σπίτι της ξαδέλφου μου.

Σηκώθηκα να περπατήσω στην κουζίνα για να πάρω τα φάρμακά μου.

Ένιωσα ζάλη και έχασα τις αισθήσεις μου.

Μέχρι τη στιγμή που έφθασε το ασθενοφόρο, δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο καρδιακός μου παλμός είχε επιστρέψει.

Έκτοτε είχα 9 περισσότερες καρδιακές ανακοπές».

«Προσπαθώ να κάνω πράγματα που πραγματικά θέλω να κάνω, είτε πρόκειται για αναρρίχηση σε ένα βουνό είτε για σκι κάτω από τις γαλλικές Άλπεις.

Δεν θα αφήσω την κατάστασή μου να με καθορίσει και δεν ξοδεύω χρόνο, ανησυχώντας αν κάτι μου συμβαίνει».