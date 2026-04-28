Η Japan Airlines σχεδιάζει να δοκιμάσει τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ για τη διαχείριση αποσκευών στο Αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, σε μια προσπάθεια να μειώσει την επιβάρυνση των εργαζομένων και να αντιμετωπίσει την έλλειψη προσωπικού, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο και θα διαρκέσει έως το 2028. Τα ρομπότ, που κατασκευάζονται από την κινεζική εταιρεία Unitree Robotics, θα αναλαμβάνουν τη μεταφορά αποσκευών και φορτίου στον διάδρομο του αεροδρομίου, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 60 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Σε επίδειξη που έγινε δημόσια, ένα ρομπότ ύψους περίπου 1,30 μέτρων εμφανίστηκε να σπρώχνει αποσκευές σε ιμάντα και να συνεργάζεται με το προσωπικό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της έντονης έλλειψης εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία, η οποία οφείλεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού και στην αυξημένη τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιαπωνίας, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα τους πρώτους δύο μήνες του 2026, ενώ το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ 42,7 εκατομμυρίων επισκεπτών. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2040 θα χρειαστούν πάνω από 6,5 εκατομμύρια ξένοι εργαζόμενοι για τη στήριξη της οικονομίας.

Η JAL Ground Service εκτιμά ότι τα ρομπότ θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση της σωματικής καταπόνησης των εργαζομένων. Όπως δήλωσε ο πρόεδρός της, Γιοσιτέρου Σουζούκι, η χρήση τους μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, αν και κρίσιμες λειτουργίες, όπως η ασφάλεια, θα συνεχίσουν να παραμένουν υπό ανθρώπινη ευθύνη.

Παρά το υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης στα ιαπωνικά αεροδρόμια, πολλές υποστηρικτικές εργασίες εξακολουθούν να βασίζονται στην ανθρώπινη παρουσία. Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν συνεχόμενα για δύο έως τρεις ώρες πριν χρειαστούν επαναφόρτιση, ενώ εξετάζεται η επέκταση της χρήσης τους και σε άλλους τομείς, όπως ο καθαρισμός αεροσκαφών.

Η δοκιμή αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στις αερομεταφορές, σε μια χώρα που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και τη μείωση του εργατικού δυναμικού. Αν το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχημένο, τα ανθρωποειδή ρομπότ ενδέχεται να καθιερωθούν σταδιακά ως μέρος της καθημερινής λειτουργίας των αεροδρομίων στην Ιαπωνία.