Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, προειδοποιώντας για την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έλαβε αναφορές για πιθανή διείσδυση από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Η δημόσια τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι βλήματα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ.

Συναγερμός για εισερχόμενο αεροσκάφος είχε σημάνει και πριν από περίπου μισή ώρα, όμως η KAN ανέφερε ότι επρόκειτο πιθανότατα για ένα μη επανδρωμένο, τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023