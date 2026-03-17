Παρά τις πολυάριθμες αναφορές των τελευταίων ημερών σχετικά με μια πιθανή, άμεση και πολυμέτωπη εισβολή των ΗΠΑ σε τμήματα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου, η Jerusalem Post σε άρθρο της εκτιμά ότι αυτές οι αναφορές είναι υπερβολικές.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, παραμένει πιθανό οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν χερσαίες δυνάμεις με κάποιον τρόπο. Ωστόσο, οι εικόνες μιας μεγάλης εισβολής και ειδικά η ιδέα μιας παρατεταμένης αποστολής στο Ισφαχάν για την ανάκτηση του ουρανίου, που αποτελεί μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν φαίνεται να βρίσκονται στα σχέδια.

Αντίθετα, οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ περιγράφονται σταθερά ως επικεντρωμένοι στην εξουδετέρωση βαλλιστικών πυραύλων, drones και ναυτικών απειλών – όχι στο εμπλουτισμένο ουράνιο καθαυτό. Με έναν εντυπωσιακό αριθμό 7.000 επιθέσεων από τις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν επίσης συνδράμει σε ορισμένα πλήγματα κατά θέσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αλλά έχουν αφήσει μεγάλο μέρος της στοχοποίησης στο Ισραήλ.

Προβληματικό παραμένει το γεγονός ότι, περισσότερες από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει επιτυχημένες επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των δύο μεγαλύτερων εναπομεινάντων πυρηνικών απειλών του Ιράν.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει διαβεβαιώσεις ότι αυτές οι δύο απειλές θα αντιμετωπιστούν πριν από το τέλος του πολέμου.

Ορισμένοι στο Ισραήλ είχαν ελπίσει, βάσει αναφορών για αμερικανική παρέμβαση, ότι τουλάχιστον το ουράνιο θα κατασχεθεί ή θα αραιωθεί. Ωστόσο, καθώς το ζήτημα αναλύθηκε πιο διεξοδικά, προέκυψαν ανησυχίες ότι η απομάκρυνση των ερειπίων για την πρόσβαση στο ουράνιο θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή και περισσότερο.

Σε αντίθεση με την επέμβαση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, που διήρκεσε μόνο λίγες ώρες, μια τέτοια παρατεταμένη επιχείρηση θα εξέθετε τις αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις σε πρωτοφανές επίπεδο κινδύνου, ακόμη και με αυτό που Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει «αεροπορική υπεροχή».