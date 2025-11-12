Ο μοναδικός εγγονός του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, του πρώην Προέδρου της Αμερικής, Τζακ Σλοσμπεργκ έχει σκοπό να μπει στην πολιτική για τα καλά. Ο Τζακ ως γνήσιος απόγονος της οικογένειας Κένεντι θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης στις εκλογές του 2026.

Να υπενθυμίσουμε, ότι ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, πρώην Προέδρος των ΗΠΑ δολοφονήθηκε το 1963, όταν τον πυροβόλησαν στο Ντάλας του Τέξας.

Ο εγγονός του τώρα επιδιώκει να καταλάβει τη θέση του βουλευτή Τζέρολντ Νάντλερ, ο οποίος ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα αποσυρθεί έπειτα από πάνω από τρεις δεκαετίες στην πολιτική.

Ο 32χρονος υποψήφιος και γιός της κόρης του JFK, Καρολάιν δήλωσε στους New York Times ότι «το Δημοκρατικό Κόμμα χρειάζεται περισσότερες φωνές για να αντισταθεί σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν καταχρήσεις εξουσίας του προέδρου Τραμπ και των συμμάχων του».

«Σαρώνει» στα social media έχοντας 2 εκατομμύρια ακόλουθους συνολικά στο Instagram και το TikTok. Πέρυσι ήταν πολιτικός ανταποκριτής του Vogue εν όψει των προεδρικών εκλογών.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο Σλοσμπεργκ ανέβασε βίντεο στο Instagram γράφοντας μεταξύ άλλων: «Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σταματήσουμε τον Τραμπ – δεν θα ξαναέρθει».