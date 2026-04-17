Καμπανάκι για την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου έκρουσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι οι παραβιάσεις αυξάνονται «μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας».

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης , με αφορμή την 80ή επέτειο από την ίδρυσή του, τόνισε ότι «σήμερα παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου διαπράττονται κάτω από τα μάτια μας», επισημαίνοντας ότι το διεθνές σύστημα δέχεται έντονες πιέσεις.

Όπως ανέφερε, ακριβώς λόγω αυτών των πιέσεων, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου καθίσταται «σημαντικότερος από ποτέ».

Σημειώνεται πως το Διεθνές Δικαστήριο έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, ιδίως μετά την προσφυγή της Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ για φερόμενη παραβίαση της Σύμβασης περί Γενοκτονίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, έχει εκδώσει σημαντικές αποφάσεις και για περιβαλλοντικά ζητήματα, καλώντας μεταξύ άλλων τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν τη δράση τους κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Γκουτέρες, θεσμοί όπως το CIJ «αμφισβητούνται και επικρίνονται ολοένα και περισσότερο», ακόμη και από κράτη που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το οποίο έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, ιδίως μετά τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Γκουτέρες υπενθύμισε ότι οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές, αν και δεν διαθέτει μηχανισμούς επιβολής, στοιχείο που συχνά επικρίνεται.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Γιούτζι Ιβασάβα χαρακτήρισε «ανησυχητική» την αμφισβήτηση της πολυμέρειας από ορισμένα κράτη, προειδοποιώντας ότι οι τάσεις αυτές ασκούν έντονη πίεση στο διεθνές σύστημα και υπενθυμίζοντας ότι «η υπεροχή του διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη».