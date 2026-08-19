Οι ραγδαίες μεταβολές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον βρίσκουν την Ευρώπη σε θέση αδυναμίας, καθώς η «Γηραιά Ήπειρος» δυσκολεύεται να συγχρονιστεί με τους γρήγορους ρυθμούς των διεθνών εξελίξεων. Η στροφή στην οικονομική πολιτική των ΗΠΑ υπό τη διοίκηση Τραμπ, σε συνδυασμό με τις κλιμακούμενες γεωπολιτικές αναταράξεις και τις τεχνολογικές ανατροπές, πιέζουν ασφυκτικά τις ευρωπαϊκές προοπτικές.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως υπογράμμισε, το παραδοσιακό αναπτυξιακό υπόβαθρο της ευρωπαϊκής οικονομίας αποσαθρώνεται οριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η μεταπολεμική ευημερία της Ηπείρου στηρίχθηκε σε τρία σταθερά θεμέλια:

– Την ανεμπόδιστη επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου.

– Τη διασφάλιση φθηνών ενεργειακών πόρων.

– Την πολυμερή διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία καλυπτόταν από την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ.

Σήμερα, και οι τρεις αυτοί παράγοντες υφίστανται σοβαρή διάβρωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιβολή περισσότερων από 2.500 εμπορικών περιορισμών διεθνώς μέσα σε μόλις έναν χρόνο, εξέλιξη που δυσχεραίνει το έργο των χαρτοφυλακίων οικονομίας στην ΕΕ.

Δασμοί και αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση στοχευμένων δασμών, οι οποίοι αρχικά προβλέπονταν στο 20% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και στη συνέχεια υποχώρησαν στο 15% μετά από εμπορική συμφωνία. Παρά τη ρύθμιση αυτή, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα για κομβικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως αυτός του χάλυβα.

Γεωπολιτική αστάθεια και επενδυτική επιβράδυνση

Η μετατόπιση των προτεραιοτήτων της Ουάσιγκτον στον τομέα της αμυντικής κάλυψης επιβαρύνει περαιτέρω το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ενώ στο παρελθόν οι εφοδιαστικές αλυσίδες σχεδιάζονταν με κριτήριο τη μέγιστη αποδοτικότητα, πλέον η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβάλλει την εστίαση στην ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, οι πιέσεις στα σύνορα της Ευρώπης, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της και οι ευρύτερες διεθνείς συγκρούσεις, επηρεάζουν αρνητικά την επενδυτική εμπιστοσύνη. Όταν το κεφάλαιο θεωρείται λιγότερο ασφαλές, οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις επενδύσεις τους, συμπαρασύροντας την παραγωγή και την κατανάλωση.

Το στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος της ΕΚΤ στην τεχνολογική υστέρηση της Ευρώπης. Όπως τόνισε, η ΕΕ έχασε σε μεγάλο βαθμό το κύμα της πρώτης ψηφιακής επανάστασης και δεν έχει περιθώρια να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το χάσμα είναι ήδη εμφανές στις κεφαλαιοποιήσεις των αγορών: Οι 34 σημαντικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας αποτιμώνται συνολικά στα 1,37 τρισ. ευρώ, την ώρα που οι επτά αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί (Magnificent Seven) ξεπερνούν σε αξία τα 23 τρισ. δολάρια.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Λαγκάρντ πρότεινε την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Η ενοποίηση και αξιοποίηση του πραγματικού μεγέθους της ενιαίας αγοράς μπορεί να επιτρέψει στις καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν εγχώρια, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και καθιστώντας την εσωτερική ζήτηση βασικό πυλώνα ανάπτυξης.