Ηχηρή προειδοποίηση για τις δραματικές οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσε να υποστεί το κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, εάν στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής (6/9) προκύψει κυβέρνηση με επικεφαλής την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), απηύθυνε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην προκάτοχό του, Άνγκελα Μέρκελ, χρεώνοντάς της τόσο τη ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς, όσο και την ενεργειακή κρίση, ενώ υπεραμύνθηκε του έργου της δικής του κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς το «διορθωτικό».

Μιλώντας το βράδυ της Κυριακής (30/8) στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης (ARD), ο Μερτς ζωγράφισε ένα ζοφερό τοπίο σε περίπτωση επικράτησης της AfD: «Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Σαξονία-Άνχαλτ θα υποστεί σημαντική ζημιά. Δεν μπορώ να φανταστώ διεθνείς επενδυτές να πηγαίνουν στο κρατίδιο για την ίδρυση εταιρειών υπό έναν πρωθυπουργό της AfD». Αν και αναγνώρισε πως η τελική απόφαση ανήκει προφανώς στους ψηφοφόρους, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι θα πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο, λέγοντας πως «το κρατίδιο θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φοβόμαστε».

Προκειμένου να αποτραπεί ένα τέτοιο σενάριο, ο καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, εστιάζοντας στο 20% των ψηφοφόρων που στις μετρήσεις εμφανίζονται ακόμη αναποφάσιστοι. Ωστόσο, απέφυγε περίτεχνα να ξεκαθαρίσει εάν το κόμμα του θα ήταν διατεθειμένο να ηγηθεί μιας κρατιδιακής κυβέρνησης με τη βοήθεια ή την ανοχή της Αριστεράς (Die Linke).

Κληθείς να τοποθετηθεί για παλαιότερη δήλωσή του (το 2018) όταν και υποστήριζε ότι θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τα ποσοστά της AfD, ο Φρίντριχ Μερτς δικαιολογήθηκε σημειώνοντας πως «αλλά πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε». Όπως εξήγησε, την περίοδο εκείνη «η πολιτική θα μπορούσε ακόμη να διορθώσει κάποια πράγματα που είχαν ξεκινήσει με τη μεταναστευτική κρίση – η κυβέρνηση τότε θα μπορούσε να το είχε κάνει και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αφήσει την AfD να φτάσει έως εδώ».

Ο καγκελάριος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει εσφαλμένες τις αποφάσεις της Άνγκελα Μέρκελ, ιδίως όσον αφορά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, τονίζοντας: «Η κυβέρνησή μου πρέπει τώρα αυτό να το διορθώσει. Και γι’ αυτό βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα βάρος από το οποίο μπορούμε να απαλλαγούμε μόνο σιγά-σιγά». Ειδικά για το μεταναστευτικό, υποστήριξε ότι «δεν παίζει πλέον ρόλο» στις τρέχουσες προεκλογικές εκστρατείες των κρατιδίων, χάρη στην απότομη μείωση των ροών που, όπως είπε, επετεύχθη μέσω των πολιτικών της κυβέρνησής του.

Η κριτική προς τη Μέρκελ επεκτάθηκε και στον τομέα της ενέργειας, με τον Μερτς να της καταλογίζει ευθύνες για τα προβλήματα εφοδιασμού. Ξεκαθάρισε, δε, ότι υπό τη δική του ηγεσία τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας δεν θα είχαν κλείσει, υπογραμμίζοντας πως «το λάθος ήταν ότι έκλεισαν πριν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις».

Τέλος, απαντώντας στα χαμηλά νούμερα που συγκεντρώνει η κυβέρνηση και το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις, ο καγκελάριος ομολόγησε πως υπάρχει «έλλειμμα αξιοπιστίας». Το γεγονός αυτό το απέδωσε στο τεράστιο χρέος του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ που αναγκάστηκε να αναλάβει ο συνασπισμός για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας.

«Αναγνωρίζω ότι προεκλογικώς λέγαμε όχι σε νέο χρέος. Και θέλω να κλείσω αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας. Αλλά αυτό θα είναι δυνατό μόνο εφόσον ανακάμψει η οικονομία, η οποία ανακάμπτει αργά», παραδέχτηκε.

Ωστόσο, έκλεισε με μια νότα αισιοδοξίας, λέγοντας: «Ακόμη και έπειτα από μια μακρά περίοδο αδυναμίας και μερικής ύφεσης, υπάρχουν ήδη θετικά σημάδια από την οικονομία. Βλέπω ότι η οικονομία σιγά-σιγά ανακτά δυναμική, ότι σιγά-σιγά ξαναβιώνουμε ανάπτυξη. Η Γερμανία έχει μεγάλο δυναμικό – ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που αξιοποιούμε αυτή τη στιγμή».