Έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα προκαλεί η νέα τροπή που παίρνει η κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δεν έκρυψε τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι στρατιωτικές αψιμαχίες παρουσιάζουν επικίνδυνη έξαρση το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας σε μια από τις πιο κρίσιμες γεωπολιτικά θαλάσσιες διόδους του πλανήτη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ανώτατου αξιωματούχου, η τροχιά της ένοπλης αντιπαράθεσης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ευρύτερη σταθερότητα, καθώς αυτά τα αλυσιδωτά επεισόδια μπορούν να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στις πολιτικές συνομιλίες. Ο Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε με σαφήνεια ότι η παρούσα κλιμάκωση απειλεί να τινάξει στον αέρα τα σημαντικά βήματα και τη διπλωματική πρόοδο που είχαν καταγραφεί με κόπο το προηγούμενο διάστημα στις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας είναι «ανήσυχος από την αναζωπύρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Κόλπο» και τονίζει ότι τα επεισόδια αυτά «ενέχουν τον κίνδυνο να εκτροχιάσουν τη διπλωματική πρόοδο» μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποφύγουν «περαιτέρω ενέργειες που θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση» και να λάβουν «άμεσα μέτρα αποκλιμάκωσης».

Υπενθύμισε επίσης την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών της ναυσιπλοΐας.

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε ακόμη το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν «επειγόντως» τις διαπραγματεύσεις και να αντιμετωπίσουν τα εκκρεμή ζητήματα «μέσω της διπλωματίας».