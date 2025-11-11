«Οι εξελίξεις στο Νότιο Σουδάν κινούνται προς μια αρνητική και πιθανώς επικίνδυνη κατεύθυνση», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού.

Όπως ανέφερε ο Ζαν-Πιερ Λακρουά, αυξάνονται οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, «συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων αεροπορικών βομβαρδισμών και συγκρούσεων μεταξύ των υπογραφόντων της ειρηνευτικής συμφωνίας».

Η «μονομερής απομάκρυνση διορισμένων από την αντιπολίτευση» έχει «αλλάξει σημαντικά» τις ισορροπίες εξουσίας, ενώ η κράτηση του Πρώτου Αντιπροέδρου Ρικ Μασάρ «έχει πολώσει περαιτέρω το πολιτικό περιβάλλον». Η διάχυση της σύγκρουσης από το Σουδάν, τόνισε, «έχει οξύνει τις τοπικές εντάσεις και επιβαρύνει τους ήδη περιορισμένους πόρους της κυβέρνησης και των διεθνών εταίρων».

Ο κ. Λακρουά υπογράμμισε ότι η Αναθεωρημένη Ειρηνευτική Συμφωνία «παραμένει το μοναδικό βιώσιμο πλαίσιο για μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα». Η εμφάνιση αποσχισμένων φατριών, προειδοποίησε, «θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας», ενώ η δίκη των στελεχών της αντιπολίτευσης πρέπει να διεξαχθεί «με διαφάνεια» ώστε να μη γίνει «πυροκροτητής βίας».

Οι θεσμοί που θα έπρεπε να προωθούν συνεργασία «είναι υποχρηματοδοτούμενοι και καταρρέουν», με τις μεταβατικές ρυθμίσεις ασφάλειας παγωμένες και τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης στάσιμη.

Η μεταβατική περίοδος λήγει με εκλογές τον Δεκέμβριο του 2026, αλλά «υπάρχουν ελάχιστα απτά βήματα» προς αυτήν. «Οι κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα, όχι αργότερα», σημείωσε.

Τόνισε ότι «αξιόπιστες και ειρηνικές εκλογές εντός του χρονοδιαγράμματος φαντάζουν ολοένα και λιγότερο πιθανές» χωρίς «νέα πολιτική δέσμευση και διάλογο».

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Xρύσανθος Αναγνώστου