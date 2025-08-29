Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (29/08) στην περιοχή Νταγκεστάν, μια ρωσική δημοκρατία του Καυκάσου, όπου εξερράγη πρατήριο καυσίμων.

Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό, μέσω του οποίου, φαίνονται κάτοικοι της περιοχής πανικόβλητοι να τρέχουν να σωθούν.

💥 Massive explosion rocks a gas station in Dagestan, Russia. A huge fire blazes at the site, and locals are keeping their distance. The cause and number of casualties are not yet confirmed, but two people are reported injured. pic.twitter.com/OoYHHpCA26 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 29, 2025



Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε λόγω της αποσυμπίεσης της δεξαμενής κατά την διάρκεια άντλησης βενζίνης.