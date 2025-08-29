Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (29/08) στην περιοχή Νταγκεστάν, μια ρωσική δημοκρατία του Καυκάσου, όπου εξερράγη πρατήριο καυσίμων.

Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό, μέσω του οποίου, φαίνονται κάτοικοι της περιοχής πανικόβλητοι να τρέχουν να σωθούν.

 


Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε λόγω της αποσυμπίεσης της δεξαμενής κατά την διάρκεια άντλησης βενζίνης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #4 τραυματίες #έκρηξη σε πρατήριο #Καύκασος