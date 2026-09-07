Τραγωδία σημειώθηκε στον Καύκασο έπειτα από σφοδρή χιονοστιβάδα που καταπλάκωσε αναρριχητές.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν μια χιονοστιβάδα έπληξε ομάδα ορειβατών στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια της Ρωσίας, στον Βόρειο Καύκασο, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Βίντεο από τη χιονοστιβάδα:

Η χιονοστιβάδα έπληξε το όρος Μιζιργκί, μία από τις υψηλότερες κορυφές στον Βόρειο Καύκασο της Ρωσίας, γύρω στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα) την Κυριακή, «χτυπώντας» μια ορειβατική ομάδα που αποτελείτο από 33 ανθρώπους.

Τέσσερις ώρες αργότερα, 10 ορειβάτες είχαν καταφέρει να κατέβουν μόνοι τους από το βουνό.

Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ωστόσο οι προσπάθειες παρεμποδίστηκαν από το δύσβατο έδαφος και τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νέων χιονοστιβάδων.

Πηγή: Reuters