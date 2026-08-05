Η Ιταλία συνεχίζει να πλήττεται από το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Στην Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει σήμερα τους 38 βαθμούς, με την αισθητή θερμοκρασία να αγγίζει τους 42 βαθμούς. Μετά την σύντομη ανάπαυλα του Ιουλίου, όπως κάθε Τετάρτη ο πάπας Λέων συνάντησε και σήμερα καθολικούς πιστούς που συρρέουν στην Ρώμη από δεκάδες χώρες του πλανήτη.

Εξαιτίας, όμως, της μεγάλης ζέστης, ο ποντίφικας αποφάσισε να πραγματοποιήσει την γενική αυτή ακρόαση στο εσωτερικό της βασιλικής του Αγίου Πέτρου και όχι στην πλατεία, όπως γίνεται συνήθως. Ο Αμερικανός πάπας συνάντησε και ευλόγησε περίπου πέντε χιλιάδες προσκυνητές προερχόμενους, κυρίως, από την Πολωνία.

For the first time since returning from his vacation in Castel Gandolfo, Pope Leo XIV holds a General Audience to the delight of the faithful, today inside St. Peter’s Basilica due to the Roman heat. pic.twitter.com/r1FWywC9KV — Catholic Sat (@CatholicSat) August 5, 2026

Η Αίθουσα Τύπου του Βατικανού, παράλληλα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Λέων ο ΙΔ΄ πρόκειται να πραγματοποιήσει το επόμενο αποστολικό του ταξίδι στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στο Περού, από τις 6 μέχρι τις 17 του ερχόμενου Νοεμβρίου. Κατά το ταξίδι αυτό, ο ταγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα επισκεφθεί και την πόλη Σικλάγιο, στο Περού, της οποίας ήταν επίσκοπος από το 2015 μέχρι το 2023. Πρόκειται για το πέμπτο, κατά σειρά, αποστολικό ταξίδι του ποντίφικα.