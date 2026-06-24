Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με δήλωση της Κλερ Μπαρνς, ερευνήτριας για το κλίμα στο Imperial College του Λονδίνου, η αιτία του φαινομένου εντοπίζεται στο μετεωρολογικό μοτίβο «μπλοκ Ωμέγα», το οποίο ονομάστηκε έτσι λόγω του σχήματός του που μοιάζει με το ελληνικό γράμμα.

Το σύστημα αυτό έχει παγιδεύσει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και κινείται εξαιρετικά αργά, κάτι που σημαίνει ότι ο καύσωνας ενδέχεται να παραμείνει αμετάβλητος για τουλάχιστον πέντε ακόμη ημέρες.

Γαλλία: Κόκκινος Συναγερμός, 44 Πνιγμοί και Διακοπές Ρεύματος

Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με τον κόκκινο συναγερμό να επεκτείνεται σε 58 γεωγραφικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Παρίσι η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τους 40ºC, ενώ ήδη καταγράφηκε το απόλυτο ρεκόρ της πιο θερμής ημέρας, από Δευτέρα (22/06) προς Τρίτη ( 23/06), από το 1947.

Το Υπουργείο Υγείας συνδέει άμεσα με τον καύσωνα 44 πνιγμούς.

Σύμφωνα με το foxweather, ο Γάλλος πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την Τρίτη 23 Ιουνίου ότι έως και 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου και σημείωσε ότι τα θύματα ήταν «κυρίως νέοι» που κολυμπούσαν σε νερά χωρίς επίβλεψη για να ξεφύγουν από τις καύσωνες.

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Επιπλέον, στο Καρπεντράς, δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους.

Στο Μπορντό, τρία άτομα ηλικιακής ομάδας 80 έως 95 ετών κατέληξαν από επιπλοκές στην υγεία τους λόγω της ζέστης.

Όσον αφορά τις υποδομές, 68.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή Φινιστέρ. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ εμβληματικά αξιοθέατα όπως ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο αναγκάζονται να κλείνουν νωρίτερα.

Βέλγιο και Γερμανία: Ιστορικά Ρεκόρ και Οδηγίες Επιβίωσης

Στο Βέλγιο η 23η Ιουνίου καταγράφεται πλέον στην ιστορία της χώρας, καθώς ο υδράργυρος άγγιξε την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44ºC.

Στη Γερμανία οι αρχές εξέδωσαν οδηγίες επιβίωσης προς τους πολίτες, δεδομένου ότι η εγκατάσταση κλιματιστικών δεν αποτελούσε ποτέ προτεραιότητα για τα γερμανικά νοικοκυριά.

Στις νότιες και δυτικές περιοχές αναμένονται θερμοκρασίες 39ºC, οι οποίες την Πέμπτη θα φτάσουν τοπικά τους 40ºC.

Ήδη, μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, σημειώθηκαν 6 θάνατοι από πνιγμό σε λίμνες και ένα κανάλι, με τα θύματα να είναι κυρίως νεαροί άνδρες.

Ηνωμένο Βασίλειο: Κόκκινη Προειδοποίηση για το Σύνολο του Πληθυσμού

Είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της χώρας που εκδίδεται κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη.

Η προειδοποίηση αφορά το Λονδίνο, τα Μίντλαντς, την Ανατολική, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική Αγγλία, καθώς και την Ουαλία, με ισχύ έως τις 21:00 της Πέμπτης 25 Ιουνίου.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις αφορούν το σύνολο του πληθυσμού και όχι μόνο τις ευπαθείς ομάδες, κάνοντας λόγο για κίνδυνο σοβαρών ασθενειών ή ακόμη και για απειλή της ζωής.

Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει, ενώ οι επιβάτες των σιδηροδρόμων καλούνται να μετακινούνται μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης.

Ιταλία, Ισπανία και Αυστρία: Θερμικές Νησίδες και Ξηρασία

Η Ιταλία θρηνεί τα πρώτα δύο θύματα, δύο άνδρες ηλικίας 83 και 64 ετών. Το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 16 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Φλωρεντία η θερμοκρασία έφτασε τους 41ºC.

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Στη Μαδρίτη το θερμόμετρο έδειξε 41ºC, φτάνοντας 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μελέτη του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) επισημαίνει ότι η οικονομική ευημερία προστατεύει από το κρύο αλλά όχι από τη ζέστη. Μάλιστα, περιοχές με περισσότερους οικονομικούς πόρους εμφανίζουν υψηλότερη θνησιμότητα, γεγονός που αποδίδεται στην έντονη αστικοποίηση, το τσιμέντο και την απουσία βλάστησης, που εντείνουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

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Στην Αυστρία οι αρχές δίνουν στη δημοσιότητα ανησυχητικές εικόνες έντονης ξηρασίας από τις περιοχές νοτιοανατολικά της Βιέννης.

Σύμφωνα με την εικόνα η Θερμική Εξάντληση (Αριστερά), είναι το πρώτο στάδιο. Το σώμα προσπαθεί ακόμα να αντισταθεί στη ζέστη, γι’ αυτό ιδρώνει υπερβολικά.Αντιμετωπίζεται συνήθως με ξεκούραση σε σκιερό,κλιματιζόμενο μέρος και ενυδάτωση.

Η Θερμοπληξία (Δεξιά) είναι μια ιατρική επείγουσα κατάσταση, απειλητική για τη ζωή. Εδώ οι μηχανισμοί θερμορύθμισης του σώματος έχουν καταρρεύσει. Το άτομο σταματά να ιδρώνει, το δέρμα του γίνεται καυτό και κόκκινο, η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα και εμφανίζεται σύγχυση ή απώλεια αισθήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η κλήση για ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη και άμεση.