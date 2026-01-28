Το πρωταρχικό κέντρο βάρους της Ουάσινγκτον δεν βρίσκεται πλέον στην Ευρώπη και η στροφή αυτή είναι δομική, όχι προσωρινή, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας καθώς οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να προσαρμοσθούν στον τρόπο που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσεγγίζει τη διατλαντική σχέση.

Μιλώντας στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, η Κάλας πρόσθεσε ότι, ενώ η ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει ισχυρούς διατλαντικούς δεσμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σύμμαχος, η Ευρώπη οφείλει να προσαρμοσθεί σε νέες πραγματικότητες, και «το ΝΑΤΟ χρειάζεται να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει την ισχύ του».

«Ο κίνδυνος μιας πλήρους επιστροφής στις πολιτικές ισχύος και εξαναγκασμού, στις σφαίρες επιρροής και σ’ έναν κόσμο όπου η ισχύς παράγει δίκαιο, είναι πολύ πραγματικός», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επιτακτικά «να ενισχύσει» την άμυνα και την ασφάλειά της τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διατλαντική σχέση, δήλωσε ακόμα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ.

«Το κύριο κέντρο βάρους της Ουάσινγκτον δεν βρίσκεται πλέον στην Ευρώπη. Αυτή η αλλαγή συμβαίνει εδώ και κάποιο καιρό. Αυτό σημαίνει πως η Ευρώπη πρέπει να ενισχυθεί» όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλειά της», τόνισε η Κάγια Κάλας στην ομιλία της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.