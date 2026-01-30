«Καθώς η Ρωσία αποτυγχάνει να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον χειμώνα. Η ενέργεια αποτελεί πλέον νέο μέτωπο του πολέμου», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Το θέμα της Ουκρανίας απασχόλησε το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, και όπως είπε η Κ. Κάλας, η ΕΕ ενεργοποιεί το μεγαλύτερο πακέτο χειμερινής βοήθειας μέχρι σήμερα, που περιλαμβάνει εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, χρηματοδότηση και ενεργειακές προμήθειες. Όπως είπε, σήμερα παραδόθηκαν 500 γεννήτριες και 50 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργειακό ταμείο της ΕΕ για την Ουκρανία ξεπερνά πλέον τα 1,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΕΕ προτείνει τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας μεταξύ Βρυξελλών και Κιέβου για καλύτερο συντονισμό της ενεργειακής στήριξης, ενώ κάλεσε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συνεισφορά τους σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δεν καταβάλλει ούτε στοιχειώδη προσπάθεια για ειρήνη, χαρακτηρίζοντας «έγκλημα πολέμου» την επίθεση σε επιβατικό τρένο, όπως και τα πλήγματα σε μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων ενεργειακές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, σχολεία και κατοικίες.

Ερωτηθείσα αν η ΕΕ θα συνομιλήσει με τον Πούτιν, η Κάγια Κάλας απάντησε ότι η Ρωσία δεν έχει κίνητρο να συμμετάσχει σοβαρά στις διαπραγματεύσεις, καθώς λαμβάνει ήδη σημαντικές παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ. Στόχος της ΕΕ είναι να αυξηθεί η πίεση ώστε η Μόσχα να σταματήσει να προσποιείται πως συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις και να μην επεκτείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις, είπε.

Την ίδια στιγμή, εντείνεται η πίεση προς τη Μόσχα. Η ΕΕ έθεσε τη Ρωσία στη «μαύρη λίστα» για κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αυξάνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών με ρωσικές τράπεζες.

Προχωρούν επίσης οι εργασίες για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ και το 20ό πακέτο κυρώσεων, με την Κάλας να υπογραμμίζει ότι «κάθε μέτρο που περιορίζει τη χρηματοδότηση του πολέμου πρέπει να είναι στο τραπέζι».

Τέλος, εξετάζεται πρόταση για απαγόρευση εισόδου Ρώσων πρώην μαχητών στον χώρο Σένγκεν, λόγω κινδύνων για την ασφάλεια, ενώ συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη συμβολή της ΕΕ στις εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία, από την εκπαίδευση έως τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και την ενταξιακή πορεία.

