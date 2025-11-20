Η ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα κυρώσεις κατά του Υπαρχηγού της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν.

Όπως δήλωσε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, μετά το τέλος του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ «καταδικάζουν με τον πιο αυστηρό τρόπο, τα σοβαρά και συνεχιζόμενα εγκλήματα που διαπράττονται από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, περιλαμβανομένης της κατάληψης της πόλης Ελ Φάσιρ.

«Ως απάντηση σε αυτά τα εγκλήματα, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ενέκρινε σήμερα περιοριστικά μέτρα κατά του Αμπνταραχίμ Χαμντάν Ντάγκλο, του δεύτερου στην ιεραρχία των RSF. Η ΕΕ είναι έτοιμη να επιβάλει οποιοδήποτε περαιτέρω περιοριστικό μέτρο, όταν αυτό είναι κατάλληλο, σε όλα τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την αποσταθεροποίηση του Σουδάν και την παρεμπόδιση της πολιτικής του μετάβασης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ