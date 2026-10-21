Η κύρωση του μνημονίου συνεννόησης για τις θαλάσσιες ζώνες από τη Βουλή της Λιβύης αποτέλεσε κεντρικό σημείο των συνομιλιών μεταξύ της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η κ. Κάλας ξεκαθάρισε την ευρωπαϊκή θέση, επισημαίνοντας ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας και την ανάγκη προώθησης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Η τοποθέτηση της Ύπατης Εκπροσώπου ακολούθησε τις δηλώσεις που εξέδωσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ολόκληρη η δήλωση της Κάγια Κάλας

«Είχα μια εκτενή συζήτηση με τον συνάδελφό μου τον Χ. Φιντάν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Έθεσα το ζήτημα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Λιβύη σχετικά με Μνημόνιο Συνεννόησης για θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία και τόνισα ότι αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών.

Όσον αφορά την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογράμμισα την ανάγκη να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Η ΕΕ και η Τουρκία υποστηρίζουν αμφότερες μια συμφωνία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα τρομοκρατικών τακτικών και πρέπει να σταματήσουν.

Στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και δαπανηρή. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί, χωρίς διόδια ή τέλη».

I had an extensive discussion with my colleague @HakanFidan on a range of issues. Good neighbourly relations and advancing the Cyprus settlement process are of high importance. I raised yesterday’s Libyan vote on a maritime MoU with Türkiye and stressed that it infringes upon the sovereign rights of third states. On Russia’s dangerous Black Sea escalation, I emphasised the need to step up the pressure on Moscow to end the war. The EU and Türkiye both support a Black Sea freedom of navigation arrangement. We also addressed developments in the South Caucasus and across the Middle East. Houthi attacks on Saudi Arabia and Yemen are textbook terror tactics and must end. In the Strait of Hormuz, Iran is making shipping dangerous and expensive. Freedom of navigation must be restored without tolls or fees. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 21, 2026

Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή και Στενά του Ορμούζ

Πέραν των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, η συζήτηση κάλυψε ευρύτερα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα: