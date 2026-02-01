Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίζεται ότι εστάλη από τον Τζέφρι Έπσταϊν στη Βρετανία για σεξ με τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, λέει ο δικηγόρος της.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το 2010 και η γυναίκα ήταν στα 20 της τότε, ανέφερε το BBC.

«Μιλάμε για τουλάχιστον μια γυναίκα που εστάλη από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου», είπε ο Μπραντ Έντουαρντς, ο δικηγόρος της.

«Και είχε μάλιστα, μετά από μια νύχτα με τον πρίγκιπα Άντριου, μια περιοδεία στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ».

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε πέρυσι, κατηγόρησε τον πρώην πρίγκηπα Άντριου ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά μετά τη διακίνηση της σε αυτόν από τον Έπσταϊν το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Φέρεται ότι είχε σεξ με την έφηβη άλλες δύο φορές, στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, το Little St James.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί την αδικοπραγία, έφτασε σε ένα δικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε τον Φεβρουάριο του 2022 για ένα άγνωστο ποσό. Ο διακανονισμός έγινε χωρίς αποδοχή ευθύνης.

Εκπρόσωπος του πρώην μέλους της βασιλικής οικογένειας είπε προηγουμένως ότι δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ την Τζιούφρε.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ δεν έχει ακόμη σχολιάσει τους νέους ισχυρισμούς.

Η γυναίκα είχε έρθει σε επαφή με τον Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ πριν περάσει τη νύχτα μαζί του, είπε ο κ. Έντουαρντς.

Τώρα σκέφτεται να υποβάλει πολιτική αγωγή εκ μέρους της γυναίκας εναντίον του πρώην πρίγκιπα, όπως έκανε η Τζιούφρε το 2021.

Περαιτέρω αποκαλύψεις για τη σχέση του πρώην πρίγκιπα με τον Έπσταϊν έγιναν από την Παρασκευή, όταν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα τρία εκατομμύρια έγγραφα από τα αρχεία του Έπσταϊν.

Μια φωτογραφία τον δείχνει σκυμμένο στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα έχει διαγραφεί, ενώ μια άλλη τον δείχνει να βάζει ένα χέρι στον κορμό της.





Ο Έπσταϊν προσφέρθηκε επίσης να του συστήσει μια 26χρονη Ρωσίδα γνωστή ως «Ιρίνα» τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια αφότου ο παιδόφιλος καταδικάστηκε για προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία.

Ένα άτομο που υπέγραφε ως «HRH The Duke of York KG» αποδέχτηκε την προσφορά. «Τέλεια», έγραψε, προσθέτοντας: «Κάποια άλλη πληροφορία που μπορεί να ξέρετε για αυτήν και που θα ήταν χρήσιμη;»

Ο πρώην δούκας της Υόρκης είχε ισχυριστεί ότι είχε διακόψει την επαφή με τον Έπσταϊν το 2006 και είπε ότι ήρθε ξανά σε επαφή για να τερματίσει επιτέλους τη σχέση τους αυτοπροσώπως στα τέλη του 2010.

Ωστόσο, τα email που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δυο τους δείχνουν ότι παρέμειναν σε τακτική επαφή για μήνες μετά την αποφυλάκιση του παιδόφιλου τον Αύγουστο του 2010.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ επίσης συμβουλεύτηκε τον χρηματοδότη για επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Η Μπρίτανι Χέντερσον, νομική εταίρος του κ. Έντουαρτς, ζήτησε από τον βασιλιά να αποζημιώσει τα φερόμενα θύματα του Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, για το καλό της βασιλικής οικογένειας.

Είπε στην Telegraph το Σάββατο: «Η νομική ομάδα του Βασιλιά θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου αμέσως σε μια καλή τη πίστη προσπάθεια να μάθει τι ακριβώς έχει κάνει ο Άντριου, να συναντήσει όποιους το έκανε, να ζητήσει μια ειλικρινή και πραγματική συγγνώμη, και να διασφαλίσει ότι τυχόν θύματα του Άντριου θα αποζημιωθούν δίκαια για αυτό το αδίκημα».